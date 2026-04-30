月の年金約12万円「やはり定年まで続けるべきだったかな」66歳男性が語る早期退職後の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（62歳）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：360万円
現在の資産：預貯金1100万円、リスク資産200万円
これまでの年金加入期間：国民年金420カ月、厚生年金420カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：6万2214円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：なし
その理由として「厳しいは厳しいですが、以前の自分の仕事量に対する金額なので、仕方ないと思っています。増えるのであれば増やしてもらいたいです」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。年金だけでは「足りない月がある」と回答されています。
「1日3食は食べているが、厳しい月は料理を作ったら3つにわけて、同じ料理を3食分にして食べています。そうすると、買い物に行く頻度をおさえる事ができます」と工夫しているそう。
いっぽうで、「年金が入ったら、とりあえず2、3日は寿司を食べに行っています」と、ささやかな楽しみもあるようです。
「あと60カ月働いていたら（年金が）月2万〜3万円は増えていたので、やはり定年まで続けるべきだったかなと、たまに思います。当時はしんどかったので退職しましたが、将来プラスでもらえる年金を考えると、少し後悔しています」と打ち明けます。
今の生活での不安を伺うと、「昔はもっと年金を貰えていたと聞いているので、日本の制度をもっとちゃんとして、今以上には年金額を下げないでもらいたいなと思う」とコメントされました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：360万円
現在の資産：預貯金1100万円、リスク資産200万円
これまでの年金加入期間：国民年金420カ月、厚生年金420カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万6714円
老齢厚生年金（厚生年金）：6万2214円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：なし
「以前の自分の仕事量に対する金額なので仕方ない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「厳しいは厳しいですが、以前の自分の仕事量に対する金額なので、仕方ないと思っています。増えるのであれば増やしてもらいたいです」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。年金だけでは「足りない月がある」と回答されています。
「年金が入ったら寿司を食べに行っています」年金で足りない支出については、貯金を切り崩して賄っているとのこと。
「1日3食は食べているが、厳しい月は料理を作ったら3つにわけて、同じ料理を3食分にして食べています。そうすると、買い物に行く頻度をおさえる事ができます」と工夫しているそう。
いっぽうで、「年金が入ったら、とりあえず2、3日は寿司を食べに行っています」と、ささやかな楽しみもあるようです。
「やはり定年まで続けるべきだったかな」実はリタイア時期について、「60歳で早期退職してのんびりしてしまった」と語った投稿者。
「あと60カ月働いていたら（年金が）月2万〜3万円は増えていたので、やはり定年まで続けるべきだったかなと、たまに思います。当時はしんどかったので退職しましたが、将来プラスでもらえる年金を考えると、少し後悔しています」と打ち明けます。
今の生活での不安を伺うと、「昔はもっと年金を貰えていたと聞いているので、日本の制度をもっとちゃんとして、今以上には年金額を下げないでもらいたいなと思う」とコメントされました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)