西山智樹・前田大輔らTAGRIGHT新ドキュメンタリー番組、放送日決定 Huluで地上波放送に先駆けて独占配信も
【モデルプレス＝2026/04/30】西山智樹・前田大輔ら️7人組ボーイズグループTAGRIGHTの新ドキュメンタリー番組「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」が、5月26日24時59分より日本テレビ系にて放送することが決定した。
【写真】タイプロ・日プ出身ら集結 新グループショーケース前日
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。
グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。2026年1月にはプレデビューシングル「FOREVER BLUE」をリリース。日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。そして4月30日に、7月15日に発売されるデビューシングルをもって正式デビューすることが発表された。
勢いの止まらないTAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」の放送が5月26日24時59分よりスタートする。番組では、オーディションを乗り越えてTAGRIGHTとして活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
Huluでは「『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』Hulu完全版」（全10話）を、地上波放送に先駆けて毎週月曜日24時より独占配信することが決定。完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿など、デビューまでの軌跡を余すことなくたっぷりとお届けする。また、Huluでは結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版」を独占配信している。（modelpress編集部）
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◆TAGRIGHT、新ドキュメンタリー番組が始動
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。
勢いの止まらないTAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」の放送が5月26日24時59分よりスタートする。番組では、オーディションを乗り越えてTAGRIGHTとして活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
Huluでは「『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』Hulu完全版」（全10話）を、地上波放送に先駆けて毎週月曜日24時より独占配信することが決定。完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿など、デビューまでの軌跡を余すことなくたっぷりとお届けする。また、Huluでは結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版」を独占配信している。（modelpress編集部）
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