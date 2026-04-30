なんともいえない猫ちゃんの座り方が、表示回数42万回を超えて注目を集めることに。窓辺でゆったりと庭を眺めていた猫ちゃんでしたが、庭に遊びに来た鳥をじっと見つめ始めて…？

個性的な姿で鳥を眺める猫ちゃんの光景には、「獲物になるかどうかを見極めてる目ｗ」「こんな座り方するんだカワイイ♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【写真：鳥を眺めていた猫→スッと立ち上がって…なんともいえない『座り方』】

鳥を眺めていたメルモちゃんが立ち上がって…

Xアカウント『おたむ』に投稿されたのは、キジトラ猫のメルモちゃんのクスッと笑ってしまうユニークな姿。その日、窓辺に座り庭の様子をのんびりと眺めていたメルモちゃん。すると、庭の方を見て『あるもの』に興味を示し始めたそう。

それは…庭に遊びにやってきた鳥！メルモちゃんはその鳥にじっと視線を向けていたかと思うと、突然後ろ足でスッと立ち上がり、そのまま鳥を凝視し始めたのだとか。

狩りモードに入ったのかと思いきや、メルモちゃんの体勢はすぐには動けない不思議な座り方。どうやら鳥を捕獲しようと思っているわけではなさそうです。

いったい、メルモちゃんは何を思いながら鳥を見つめているのか…その真剣な表情とユニークなポーズのギャップに、思わず温かい笑いが込み上げてきます。

楽しくなると立ち上がるメルモちゃん

今にも二足歩行で歩き出しそうな姿勢を見せるメルモちゃん。実はこの体勢、メルモちゃんが「楽しい」という気持ちが高まった時に見せるクセなのだそう。

飼い主さんと遊んでいる時や、気になるものを見つけた時など、このように立ち上がることがあるのだとか。そんな可愛らしいメルモちゃんの個性が、たくさんの人に癒やしを届けているのでした。

中腰になって庭の鳥を見つめるメルモちゃんの光景には、「これは狩ろうとしてるな？」「飛びかかる準備ばっちりですね」「立ち上がってるハムスターかな？」とコメントが寄せられることに。ユニークで愛らしい仕草が、たくさんの人に笑顔を届けています。

Xアカウント『おたむ』では、そんなメルモちゃんの日常のひとコマや、キジトラ猫リリィちゃんと飼い主さんのたくさんの思い出が綴られていますよ。

メルモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「おたむ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。