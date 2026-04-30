韓国の９人組ガールズグループ・ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡ（２９）が３０日、都内で行われた「ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド２５周年ＰＲ発表会」にゲスト出席した。

ハーゲンダッツのＣＭに出演中のＳＡＮＡ。発表会では、世界に一つだけの「オリジナルクリスピーサンド」作りに挑戦すれば、ＳＮＳ連動企画「ＳＡＮＡが知らない２５のこと」第１弾、クリスピーサンドにまつわるクイズにも挑む。

第１問の「これまで発売したクリスピーサンドのフレーバー数は？」については「６７種類」を選ぶも、正解は「８０種類」。これまで発売したフレーバーの中でお気に入りを聞かれると、「以前からクリスピーサンドは冷凍庫に入れておくほどお気に入りで、最近は特に抹茶にはまっているので『ザ・グリーンティー』が今一番のお気に入りです」と笑顔で答えた。

第２問「クリスピーサンドは、どこの国で生まれた？」では「日本」を選んで正解。第３問も正解し、３問中２問で正解となった。

クイズの後には、４月７日に発売した新定番商品「ザ・グリーンティー」を試食。「お仕事中にこんなご褒美をいただいてもいいのかなというくらい、すごくとろける気分になりました」と感激すると、「クイズもすごく楽しかったですし、クイズをしながらクリスピーサンドのことをたくさん知れてうれしかったです。みんなのことを幸せにしようという気持ちがたくさん詰まったアイスクリームだと思うので、これからもたくさんの幸せとご褒美をみんなに届けてほしいなと思います」と笑顔で語った。