深セン市が不動産市場の新政策を実施、核心区域の購入制限を緩和、ローン融資枠も拡大―中国

中国南部の深セン市は4月29日、不動産市場の適正化に関する新政策を発表し、30日から実施しました。その主眼は、核心区域の購入制限を緩和し、住宅積立金ローンの融資額を引き上げ、実需と改善需要を確実にサポートすることです。

市内の福田区、南山区、宝安区新安街道など核心区域の購入制限を緩和することは、今回の新政策の重要なポイントです。深セン市の戸籍を持つ世帯は、新政策実施前より1戸追加購入が可能となり、最大3戸まで購入できます。地元の社会保険を1年間納付した非深セン市戸籍の世帯は、住宅2戸を購入することができます。居住証を持つ非深セン市戸籍の世帯は、地元社会保険の納付がなくても1戸購入が可能です。その他の区域の政策は変わらず、差別化されたコントロールを引き続き維持します。

さらに、住宅購入時に利用する住宅積立金ローンの支援も強化されています。個人向けローンの限度額は60万元（約1380万円）から70万元（約1610万円）に、世帯向けローンは110万元（約2530万円）から130万元（約2990万円）に引き上げられました。初めてマイホームを購入する世帯、子供が多い世帯、初婚・初産の世帯にはさらに上乗せがあり、1世帯当たり最大351万元（約8070万円）まで融資可能となり、住宅購入の負担を直接低減します。

全体的に見ると、新政策の重点は核心エリアの購入制限を適度に緩和して改善需要を満たし、周辺部を安定させることで、投機的な売買を避けることができます。これは確実に住宅購入需要のある人にとって利益があると同時に、居住条件を改善しようとする世帯にとってもメリットがあります。（提供/CGTN Japanese）