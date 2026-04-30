大阪地検の元トップから性被害を受けたと訴える女性検事。要望が受け入れられなかったとして辞表を提出しました。

（支援者）「ひとりじゃないので」

（ひかりさん 仮名）「ありがとうございます」

集まった支援者に感謝を伝える大阪地検の検事、ひかりさん（仮名）。

検事正だった北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、北川被告は準強制性交の罪に問われています。

ひかりさんは3月、職を賭して法務省と最高検に第三者委員会の設置を要望。しかし事実上拒否されたとして30日、大阪地検に辞表を提出しました。

（大阪地検検事 ひかりさん）「自分が自発的に仕事を辞めたいと思ったことは、きょうのこの日まで一度もありません。『検事さんに担当してもらって救われました』と言ってくださった被疑者の方もいましたから、そういう仕事ってかっこいいなって思うんですよ」

SNSで支援の輪が広がり大阪地検の前には多くの支援者が集まりました。

「ひかりさんがPTSDになって仕事を続けられない状況になっているのに、助けようとすることもなかった。検察は私たちとって法をつかさどる非常に重要なところ、そこで起きていることが許されない」

「矜持をもって正しく、弱き者の味方で、人権を守ることをしていた方が辞職して、それができなくなるのは国の損失だと思う」

（大阪地検検事 ひかりさん）「すごく力をもらいました。私が今度は被害者の方に『よく頑張ったね』『一緒にいようね』と言ってあげたいです」

また、ひかりさんは被害者を救済するための『被害者庁』の設置を呼びかけていきたいとしています。

ひかりさんの辞表提出について大阪地検は、「職員個人の情報に関することについてはコメントを差し控えさせていただきます」としています。