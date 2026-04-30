大神雄子新HC率いる女子日本代表候補がアジア大会に向けて合宿スタート…平均年齢23.7歳と若手中心のメンバー構成

4月30日、日本バスケットボール協会は2026年9月に愛知県・名古屋市にて開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向けた第1次強化合宿に参加する女子日本代表候補選手21名を発表した。

5人制の日本代表チームとしては初のヘッドコーチ就任となる大神雄子氏（トヨタ自動車アンテロープス）が率いる女子日本代表は、5月6日から味の素ナショナルトレーニングセンターにて強化合宿を実施する。

田中平和（トヨタ自動車）や大脇晴（富士通レッドウェーブ）などの若手が選出され、平均23.7歳のメンバー構成で合宿に臨む。また、4月に行われたファイナルで初めてWリーグを制覇したデンソーアイリスから笠置晴菜、木村亜美らがピックアップ。その他、「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた第1次強化合宿（アメリカトレーニングキャンプ）のメンバーである奥山理々嘉、都野七海（ともにトヨタ紡織サンシャインラビッツ）、樋口鈴乃、舘山萌菜（ともに日立ハイテククーガーズ）、白石弥桜（デンソー）、後藤音羽（東京医療保健大学）の6名も名を連ねている。若手メンバー主体のチームを、大神新HCがどのようにリードしていくのか注目が集まる。

参加メンバー21名は以下のとおり。

■2026年度バスケットボール女子日本代表チーム「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」女子日本代表候補選手 第1次強化合宿メンバー



＜選手＞21名



赤木里帆（PG／167センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）



栗林未和（C／188センチ／27歳／東京羽田ヴィッキーズ）



佐藤由璃果（PF／177センチ／27歳／シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



笠置晴菜（SG／167センチ／27歳／デンソーアイリス）



木村亜美（PG／165センチ／26歳／デンソーアイリス）



奥山理々嘉（SF／180センチ／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



岡本美優（PF／179センチ／25歳／トヨタ自動車アンテロープス）



樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



三浦舞華（SG／170センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



田中平和（PF／180センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



小野寺佑奈（PG／157センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



三田七南（SF／179センチ／23歳／ENEOSサンフラワーズ）



佐藤多伽子（SG／176センチ／23歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）



舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



粟谷真帆（PF／182センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



大脇晴（PF／178センチ／22歳／富士通レッドウェーブ）



横山智那美（PG／172センチ／22歳／トヨタ自動車アンテロープス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



平賀真帆（SG／172センチ／21歳／デンソーアイリス）



白石弥桜（C／184センチ／20歳／デンソーアイリス）



後藤音羽（F／178センチ／19歳／東京医療保健大学）

＜スタッフ＞



チームダイレクター：小栗弘（日本バスケットボール協会）



ヘッドコーチ：大神雄子（トヨタ自動車アンテロープス）



アソシエイトヘッドコーチ：宮田知己（日本バスケットボール協会）



アシスタントコーチ：髙田紘久（デンソーアイリス）



アナライジングコーチ：武津祐太郎（トヨタ自動車アンテロープス）



サポートコーチ：山本柊輔（トヨタ自動車アンテロープス）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：池田克也（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：山本愛乃（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：佐々木夏未（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）



アスレティックトレーナー：竹内里子（ー）



アスレティックトレーナー：幕田かん奈（サンロッカーズ渋谷）



チームマネージャー：坂上祐加（トヨタ自動車株式会社）

■大会概要



【大会名】第20回アジア競技大会 (2026/愛知・名古屋)



【英語表記】20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026



【大会期間】2026年9月19日（土）～10月4日（日）（女子バスケ大会期間：9月17日（木）～9月26日（土）



【開催地】愛知県・名古屋市



【公式サイト】https://www.aichi-nagoya2026.org/

【動画】Wリーグ・ファイナル密着