白玉粉・薄力粉・砂糖で作れる♪『うさぎ蒸しだんご』親子で楽しむGWの簡単おやつ

GWに作りたい、思わずときめく『うさぎ蒸しだんご』。つぶらな瞳に、小さなしっぽがキュートで、大人も子どもも自然と笑顔に。シンプルな材料で作るから、どこか懐かしくほっとする味わいです。

作る工程も楽しいので、親子クッキングにも◎。せいろで蒸して、待つ時間もわくわく感が高まります。

『うさぎ蒸しだんご』のレシピ

材料（10個分）

〈餅生地〉

白玉粉……130ɡ

薄力粉……大さじ2

砂糖……大さじ2

市販のこしあん……70ɡ

黒いりごま……20粒

作り方

（1）餅生地を作る

ボールに薄力粉、水大さじ2を入れ、粉っぽさがなくなるまでスプーンで混ぜる。白玉粉、砂糖と、水大さじ5を加えて混ぜ、ひとつにまとまり表面がなめらかになるまでこねる。

（2）パーツを作り、あんこを包む

餅生地を10等分にする。手に少量の水をつけて1切れから少量を取り分け、うさぎの耳2個、尾の形に成形する。残った生地は丸め、直径6〜7cmにのばす。こしあんの1/10量をのせて包み、口を閉じる。閉じ目を下にし、両端が少し細いたわら形に整える。耳、尾をつけ、目の位置に黒いりごまを2粒つける。残りも同様にする。

（3）蒸す

せいろ（もしくは蒸し器）に、ところどころ穴をあけたオーブン用シートを敷き、（1）を並べる。鍋にたっぷりの湯を沸かし、蒸気が上がったらせいろをのせてふたをし、強火で8分ほど蒸す。

ちょこんと手にのせれば、食べるのが少しもったいなくなるかわいさ……！ おやつ時間がぐっと楽しくなるはずです。

（『オレンジページ』2021年5月2日号より）