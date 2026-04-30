白玉粉・薄力粉・砂糖で作れる♪『うさぎ蒸しだんご』親子で楽しむGWの簡単おやつ
GWに作りたい、思わずときめく『うさぎ蒸しだんご』。つぶらな瞳に、小さなしっぽがキュートで、大人も子どもも自然と笑顔に。シンプルな材料で作るから、どこか懐かしくほっとする味わいです。
作る工程も楽しいので、親子クッキングにも◎。せいろで蒸して、待つ時間もわくわく感が高まります。
『うさぎ蒸しだんご』のレシピ
材料（10個分）
〈餅生地〉
白玉粉……130ɡ
薄力粉……大さじ2
砂糖……大さじ2
市販のこしあん……70ɡ
黒いりごま……20粒
作り方
（1）餅生地を作る
ボールに薄力粉、水大さじ2を入れ、粉っぽさがなくなるまでスプーンで混ぜる。白玉粉、砂糖と、水大さじ5を加えて混ぜ、ひとつにまとまり表面がなめらかになるまでこねる。
（2）パーツを作り、あんこを包む
餅生地を10等分にする。手に少量の水をつけて1切れから少量を取り分け、うさぎの耳2個、尾の形に成形する。残った生地は丸め、直径6〜7cmにのばす。こしあんの1/10量をのせて包み、口を閉じる。閉じ目を下にし、両端が少し細いたわら形に整える。耳、尾をつけ、目の位置に黒いりごまを2粒つける。残りも同様にする。
（3）蒸す
せいろ（もしくは蒸し器）に、ところどころ穴をあけたオーブン用シートを敷き、（1）を並べる。鍋にたっぷりの湯を沸かし、蒸気が上がったらせいろをのせてふたをし、強火で8分ほど蒸す。
ちょこんと手にのせれば、食べるのが少しもったいなくなるかわいさ……！ おやつ時間がぐっと楽しくなるはずです。
（『オレンジページ』2021年5月2日号より）
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。