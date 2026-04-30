東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

今回は、パイナップルにかぶりつく「チップ」と「デール」がデザインされた「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」を紹介します☆

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」グミキャンディー、ミニスナックケース付き

価格：1,400円

販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：

【東京ディズニーランド】 ・キャンプ・ウッドチャック・キッチン

・キャプテンフックス・ギャレー

・トゥモローランド・テラス

【東京ディズニーシー】 ・カフェ・ポルトフィーノ

・ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー

・ニューヨーク・デリ

・カスバ・フードコート

・サルタンズ・オアシス

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

東京ディズニーリゾートに、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場！

パイナップルにかぶりついている「チップ」と「デール」がデザインされたミニスナックケースです。

半分にカットされたような大きなパイナップルからちょこんと顔を出して、一生懸命にかぶりつく2人の姿がかわいく表現されています。

黄色いパイナップルと鮮やかなグリーンの葉っぱが、夏らしさ満点のデザインに。

ストラップ部分にも、スイカやパイナップル、キウイ、レモンなどの夏らしいカラフルなフルーツが描かれており、バッグなどにつけてパークを持ち歩くのにもぴったりです。

中には、ミッキーシェイプの窓がデザインされたパッケージに入った、カラフルなグミキャンディーをいれることができます。

夏らしいパイナップルと「チップ＆デール」のデザインが魅力！

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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