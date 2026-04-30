【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「鹿児島県の旅行先」ランキング！ 2位「奄美大島」、1位は？【2026年調査】
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カヤックでマングローブを味わいたい」（30代男性／兵庫県）、「奄美大島の透明度の高い海や自然豊かな景色に魅力を感じて選びました。また、桜島の迫力ある景色も実際に見てみたいと思っています。日常ではなかなか味わえない大自然の中で、ゆっくりとした時間を過ごしながら心も体もリフレッシュしたいです。非日常を感じられる特別な旅行にしたいと思います」（30代女性／大阪府）、「奄美大島は春がベストシーズンとネットでみたため。ちょうどよい気温で、マングローブの森や海で自然を満喫したいです」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「空気が良くリラックスできそう」（30代女性／埼玉県）、「春は気温も比較的過ごしやすく、自然散策を楽しむのに良い季節だと思うからです。屋久島なら豊かな森や澄んだ空気を満喫できそうで、日常を離れて特別感のある旅行ができそうな点に魅力を感じます」（30代男性／茨城県）、「屋久島の深い緑と、桜島の力強いエネルギー。この対照的な大自然を家族で肌で感じて、圧倒されたいからです」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奄美大島／66票2位は、世界自然遺産にも登録されている奄美大島。春は、本州よりも一足早く暖かい気候が訪れ、マングローブ原生林でのカヌー体験や透明度抜群の海でのマリンレジャーを快適に楽しめます。手つかずの自然の中でゆったりとした島時間を過ごしたい30代から多くの支持を得ています。
回答者からは「カヤックでマングローブを味わいたい」（30代男性／兵庫県）、「奄美大島の透明度の高い海や自然豊かな景色に魅力を感じて選びました。また、桜島の迫力ある景色も実際に見てみたいと思っています。日常ではなかなか味わえない大自然の中で、ゆっくりとした時間を過ごしながら心も体もリフレッシュしたいです。非日常を感じられる特別な旅行にしたいと思います」（30代女性／大阪府）、「奄美大島は春がベストシーズンとネットでみたため。ちょうどよい気温で、マングローブの森や海で自然を満喫したいです」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：屋久島／128票1位に選ばれたのは、神秘の島・屋久島です。春は、山々の緑が最も鮮やかに輝く季節。樹齢数千年とも言われる縄文杉へのトレッキングや、白谷雲水峡での苔の美しさは、この時期ならではの魅力です。新緑の息吹と生命力あふれる水の音を感じながらの森林浴は、心身のデトックスに最適。一生に一度は訪れたい、春の絶景パワースポットとして圧倒的な人気を誇ります。
回答者からは「空気が良くリラックスできそう」（30代女性／埼玉県）、「春は気温も比較的過ごしやすく、自然散策を楽しむのに良い季節だと思うからです。屋久島なら豊かな森や澄んだ空気を満喫できそうで、日常を離れて特別感のある旅行ができそうな点に魅力を感じます」（30代男性／茨城県）、「屋久島の深い緑と、桜島の力強いエネルギー。この対照的な大自然を家族で肌で感じて、圧倒されたいからです」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)