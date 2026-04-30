元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）が２８日、巨人−広島（東京ドーム）の始球式に登場し、反響を集めた。

背番号９の巨人ユニホーム、黒のパンツ姿でマウンドへ。サウスポーから投じたボールはベース盤に向かったが、バウンドして捕手の岸田がキャッチした。

前田は１０年前の１６年３月１６日・オープン戦、広島−西武（マツダスタジアム）で始球式を行った際は、カープユニと真っ赤なミニスカート姿で投球。ネットではこの時と比較する声もあり「１０年たっても投球フォーム変わってなくて神」、「変わらない可愛さ！」、「ものすごく可愛いんだけど」、「めっちゃ綺麗」、「華があるねー」、「何で背番号９？」などのコメントが並んだ。

この日は「春のプロデュースグルメ総選挙２０２６＆アゲアゲ ホームラン祭り」を開催。東京ドーム場内外で販売しているプロデュースグルメの中から上位９位の「極旨９（ごくうまナイン）」を決める総選挙企画などが行われた。ＡＫＢ４８時代の「総選挙」つながりで、前田はその盛り上げ役として「背番号９」のユニホーム姿で登場した。