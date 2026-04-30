崎陽軒「横濱チャーハン」の内容変更「安定した製品提供を継続する観点から」【変更点など】
崎陽軒は4月30日、6月1日より「横濱チャーハン」の内容を変更すると伝えた。
【比較画像】そっくり…崎陽軒『シウマイ』 『ギヨウザ』を皿に持った様子も
変更にあたって「原材料や包装資材を取り巻く環境変化に対し、これまで企業努力を行ってまいりましたが、鶏肉を中心とする原材料や包材、ならびに諸経費の高騰が続いており、総合的に判断した結果、安定した製品提供を継続する観点から、『横濱チャーハン』の内容を変更することといたしました。引き続き、品質および安全性を最優先に、万全を尽くす所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」としている。
■対象製品
「横濱チャーハン」890円（税込）
■変更日
2026年6月1日（月）より通年
■変更内容
変更後
チャーハン（トッピング：グリーンピース）、昔ながらのシウマイ 2個、小海老のチリソース、筍煮、きゅうり漬け、醤油、辛子
変更前
チャーハン（トッピング：海老、グリーンピース）、昔ながらのシウマイ 2個、鶏のチリソース、筍煮、きゅうり漬け、醤油、辛子
【比較画像】そっくり…崎陽軒『シウマイ』 『ギヨウザ』を皿に持った様子も
変更にあたって「原材料や包装資材を取り巻く環境変化に対し、これまで企業努力を行ってまいりましたが、鶏肉を中心とする原材料や包材、ならびに諸経費の高騰が続いており、総合的に判断した結果、安定した製品提供を継続する観点から、『横濱チャーハン』の内容を変更することといたしました。引き続き、品質および安全性を最優先に、万全を尽くす所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」としている。
■対象製品
「横濱チャーハン」890円（税込）
■変更日
2026年6月1日（月）より通年
■変更内容
変更後
チャーハン（トッピング：グリーンピース）、昔ながらのシウマイ 2個、小海老のチリソース、筍煮、きゅうり漬け、醤油、辛子
変更前
チャーハン（トッピング：海老、グリーンピース）、昔ながらのシウマイ 2個、鶏のチリソース、筍煮、きゅうり漬け、醤油、辛子