ソシオネクスト<6526.T>が大幅続落している。同社は前営業日の２８日取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比７．１％増の２１５０億円、最終利益は同１４．５％増の１００億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地した。今期は２ケタ増益予想を示したものの、市場では利益予想の水準に対して物足りなさが意識されたもようだ。



２７年３月期は中国の車載向け新規量産品が引き続き好調に推移すると想定。北米の車載・データセンター向け製品の新規量産の開始による売り上げの増加を見込む。想定為替レートは１ドル＝１３０円とした。２６年３月期の売上高は前の期比６．５％増の２００８億３４００万円、最終利益は同５５．４％減の８７億３３００万円だった。



出所：MINKABU PRESS