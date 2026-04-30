コン・ユら主要キャスト再集結の『トッケビ』10周年記念特番、韓国で7月に放送決定！

ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の10周年特番から、パク・ソジュンが出演するバラエティ番組『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）まで、注目作の韓国での放送時期が明らかになった。

最近、韓国tvNは放送予定の番組ラインアップを公開した。

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まず、旅行バラエティ番組『花より青春』が『花より青春：リミテッド・エディション』として、10年ぶりに復活する。

パク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミが出演する『花より青春 リミテッド・エディション』は、行き先や宿泊先、移動手段も分からない状況に置かれた3人の“苦労必至”の韓国放浪記を描く番組だ。3人は今年2月のライブ配信で、何の準備もないまま突然旅に出る緊迫の瞬間を公開し、話題を集めた。

限られた条件の中でもロマンあふれる旅と親友同士のケミストリーを披露する予定で、5月3日19時30分に初回放送される。

（画像＝tvN）『花より青春：リミテッド・エディション』、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ポスター

また、シンドローム級の人気を誇ったドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の主要キャストも再集結する。ドラマ10周年を記念し、tvN20周年特別企画として制作される『トッケビ10周年』（仮題）が、7月4日21時10分に初放送されることが決定した。

同番組では、コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナら主要キャストが江陵（カンヌン）へ旅に出る。4人が一緒に旅行するのはドラマ終了後初で、名シーンや名セリフの再現、ゆかりの地巡りを通じて、視聴者の記憶を呼び起こす予定だ。

サバイバル＆料理バラエティも充実

『Kill It：スタイルクリエイター大戦争』（原題）は、最も“アイコニック”な人物を決めるファッションサバイバル番組だ。100人の参加者のSNS総フォロワー数は4300万人に達し、圧倒的な影響力を誇る。BLACKPINK・ジスの実姉も参加予定で注目を集めており、5月12日22時10分に韓国で初放送される。

また、料理バラエティも多数登場する。『料理はつらい！』（原題）は、シェフたちが新たな料理アイデアを披露する“料理展示会”プロジェクトで、5月9日22時30分にスタートする。『アンダーカバー・シェフ』（原題）は、トップシェフたちが見習いとして潜入し、ミッションに挑む番組で、5月21日20時40分に初放送される。

（画像＝tvN）tvNで放送予定の作品ポスター

さらに、映画『王と生きる男』（原題）で1600万人の観客を動員したパク・ジフンの新作ドラマ『炊事兵、伝説になる』（原題）も放送を控えている。軍隊の炊事兵が伝説へと成長していく過程を描いた“ミリタリー×料理×ファンタジー”作品で、5月11日20時50分にtvNとTVINGで初公開される。

tvN関係者は「多様なジャンルのウェルメイドIPを継続的に紹介している。5月と6月も懐かしさを呼び起こすバラエティからグローバルヒット作、競争の面白さが詰まったサバイバル、料理リアリティまで幅広く用意している」とし、「多くの関心をお願いしたい」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）