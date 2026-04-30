2026年4月30日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、静岡県のマグロを徹底調査！

【写真】スタジオの試食会に静岡県のマグロが登場！

『よっ！日本一 ケンミン トップ・オブ・ザ・トップ』のコーナーでは、日本一のマグロ王国・静岡県の、驚きのマグロ事情を徹底調査。

冷凍マグロの水揚げ量、マグロの年間支出金額、マグロ類缶詰の生産量、どれも日本一に君臨する静岡県。

その静岡県の中でも、「マグロの聖地」と称されるのが清水港。5種類のマグロが水揚げされ、マグロ料理店ではお値打ち価格でマグロが食べられるだけでなく、なかなかみかけないレアな部位も。

さらに、スーパーではマグロのさまざまな部位が店頭に並び、県民達は刺身だけではなく、煮たり焼いたりとマグロを楽しんでいるという。

そして、マグロの解体ショーが驚きの場所で開催されることも――!?

スタジオの試食会にもマグロの刺身が登場。ゲスト達は本場の味に感動！



沖縄出身・THE RAMPAGEの与那嶺瑠唯（写真提供：読売テレビ）

住んでいる県民にとってはごく普通のことなのに、他県民から見ると「ちょっと不自然では？」と思うシーンを出題する『不自然を狙い撃て!! ケンミン狙撃手(スナイパー)』のコーナー。

今回は大阪府から2問出題。

大阪府民のお宮参りに潜む不思議なシーンとは？なにわキッズの遊びに潜む、不自然なシーンとは？



北海道出身・星乃夢奈に聞くと…（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン小さな秘密』のコーナーで今回注目したのは「ちらし」。全国的に「ちらし」と言えば、海鮮ちらし、五目ちらしなどちらし寿司を思い浮かべるのではないだろうか。

ところが、北海道民にとっては「ちらし」＝お寿司ではないそうで――!?

北海道民が食べている「ちらし」とは――？