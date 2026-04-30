4月28日に体調不良のため休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）に対し、妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）がつづった“愛があふれる夫へのメッセージ”が話題になっている。

【映像】「日村さんに似てきたな」と話題になったプライベートショット

Instagramでは夫婦旅行の様子や番組本番前のオフショットなどを投稿している神田。ニューヨーク旅行中に撮影したハート形のサングラス姿には「日村さんに似てきたな」というコメントが寄せられ、話題になっていた。

4月29日には、休養中の夫・日村について投稿し、「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と、自宅で療養する日村を支える日々を報告。

続けて「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と愛のこもったメッセージも送った。

この投稿には、「神田さんも、無理せずお過ごしくださいね！」「支え合って前に進む、ステキなご夫婦」など、夫婦の絆に温かい声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）