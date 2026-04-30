2026年4月29日（水）〜5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場では「肉フェス® 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が開催されます。

2026年のいちばんの目玉コンテンツは、1年かけて選び抜いたプレミアムな20店舗が提供する肉料理！ 全国各地から、自慢の地産肉の魅力を最大限に引き出す有名肉料理店が大集結します。今回は、注目の肉メニュー5つとスイーツメニュー1つをご紹介。

■松阪牛 肉寿司4貫 ＜肉フェスキッチン（肉フェス公式）＞ 1400円

日本最高峰の松阪牛がなんと1400円で食べられます。この価格で食べられるのは、肉フェスだけ！

■牛ハラミステーキ＜焼肉 鈴木せいざえもん（千葉県山武市）＞ 1400円

肉フェス史上最高売上を記録した伝説の名店が復活！ 必食の絶品ハラミステーキです。

■銘牛大和牛のロースステーキ＜肉匠たけ田（奈良県北葛城郡）＞ 1400円

王道ステーキの注目度ナンバーワン！ 高市総理のお膝元から、最高のお肉が届けられたブランド牛のステーキ！

■厚切り牛タンステーキ＜AKASAKA Tan伍（東京都港区）＞ 1400円

人気の牛タンメニュー！ おいしいところだけを厚切りでいただけます。

■黒毛和牛ファイヤーステーキ​＜焼肉とどろき（東京都豊島区）＞ 1400円

SNSで注目を集めているメニュー！ 炎に閉じ込められた肉のうま味を味わえます。

■焼き芋アイスブリュレクレープ＜肉フェスキッチン（肉フェス公式）＞ 700円

スイーツ部門人気ナンバーワンが1年ぶりに復活！ 食後に食べたい1品です。

2026年の肉フェスは、例年以上に魅力的な企画や催しが盛りだくさん！友人や職場の仲間と、ご家族やグループと一緒に肉フェスを楽しめるコンテンツが充実しています。またラストスパートの5月8日（金）〜 10日（日）は、禁断の肉フェスに様変わりするので、飽きずに何度でも肉フェスをお楽しみいただけます。

＜肉フェス前半戦（4月29日（水）〜5月1日（金）＞

■友人や会社の仲間と肉フェスしようよ！

平日限定の「ビアガーデン」も楽しめます。平日限定のお得なプランは見逃せません。

＜肉フェス5連休（5月2日（土）〜6日（水））＞

■家族やグループで肉フェスしようよ！

キッズイベント盛りだくさんでご家族で楽しめるだけでなく、ワンちゃんエリアでもゆっくり過ごせるます！ ステージを楽しみながらお肉を食べ尽くしましょう。

＜肉フェス後半戦（5月7日（木）〜10日（日）＞

■5月3日（日）に発表される新情報で肉フェスしようよ！

今年の肉フェスは後半戦も見逃せません！ 5月8日（金）〜10日（日）に実施される禁断の企画で肉フェスが一変するそう。詳細情報は完全シークレットなので、続報を待ちましょう。



そのほかイベントも数々！

ほかにも「平日限定ビアガーデン」、肉の知識に関する謎解きラリーの「【Meat Quest】」、肉大王から繰り出される謎を解いて豪華景品をゲットする「【Grand Grill Stage】」に、5月3〜5日の3日間限定の職業体験「＜Kids Job Day＞」なども。たくさんのイベントがあるので、ただ肉を食べるだけに収まらない熱いイベントです。

2026年もワクワクがいっぱいの肉フェス。Premiumシートもあるので、お好きな席でお好きな肉を思う存分楽しみましょう。



■肉フェス® 2026 TOKYO JAPAN Premium20

場所：東京都江東区青海1-1-16 お台場特設会場 お台場青海地区P区画

期間：2026年4月29日（水）〜5月10日（日）

時間：4月29日（水）〜5月1日（金）11時〜20時

5月2日（土）〜5月5日（火） 10時〜21時

5月6日（水）10時〜20時

5月7日（木）〜5月8日（金）11時〜20時

5月9日（土）10時〜21時

5月10日（日）10時〜19時

料金：入場無料 ※ドリンク、フードは別途

※時間など最新情報は公式サイトやSNSをご確認ください。

■「Premiumシート」「ワンちゃん同伴Premiumシート」「Executiveシート」

料金：「Premiumシート」「ワンちゃん同伴Premiumシート」前売り券9800円、当日券1万2000円（最大4名。未就学のお⼦様最大＋2名まで）

「Executiveシート」前売り券・当日券4万円

※「Premiumシート」「Executiveシート」は、イス・ソファー席増設不可

※「Premiumシート」「Executiveシート」は、ベビーカー利用・同伴者の膝上で座席を使用しない子どもは人数に含みません

※「ワンちゃん同伴Premiumシート」の同伴可能頭数

・大・中型犬：2頭まで

・小型犬：4頭まで



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Text：川嶋洸生



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

