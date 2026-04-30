Snow Man渡辺翔太、トッズのポップアップイベントに登場！「船に乗っているかのような感覚を味わえました」

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Snow Manの渡辺翔太が、4月29日より伊勢丹新宿店で開催されているトッズのポップアップイベントに来場した。

■「夏のアイテムがたくさんあり、とてもワクワクしました」（渡辺翔太）

伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズ ポップアップ『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』は、「イタリアのバカンス」のタイトルどおり、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスを辿る旅へと誘う。

1月にトッズブランドアンバサダーに就任して以降、初のポップアップ来場となった渡辺。トッズ 2026年春夏コレクションから、ウィメンズのポップアップではサマーウールのブラウンのセットアップにシャツジャケットを羽織り、足元にはヴィンテージのバスケットシューズを思わせるヌバックのスニーカーを合わせ、リゾートでも活躍する日本限定のブルーのミニバックをアクセントにした。

一方、メンズでは、グレーのリネンシルクのショートジャケット＆パンツの組み合わせに、アイコンシューズ「ゴンミーノ バブル」のブルーが足元を飾る。

■渡辺翔太 コメント