【母の日ギフト2026】ピックとスリーブはオリジナルデザイン！イイハナ・ドットコム ディズニー「キャンドルケーキ／ミニーマウス」鉢植え
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中の母の日ギフト、ケーキのような華やかさを楽しむことができる鉢植え「キャンドルケーキ／ミニーマウス」を紹介します☆
【母の日ギフト2026】イイハナ・ドットコム ディズニー「キャンドルケーキ／ミニーマウス」鉢植え
© Disney
価格：5,940円（税込）
送料：550円（税込）
花材：セロシア（キャンドルケーキ）7号
資材：アクリルピック（ミニーマウス）、栽培説明書付き
サイズ：奥行き約22cm、幅約22cm、高さ約12cm、重さ約1200g
販売店舗：イイハナ・ドットコム
「ミニーマウス」をモチーフにしたフラワーケーキ。
鮮やかな色彩と豊かな質感を持つセロシアの花は、まるでケーキに立てたキャンドルのよう☆
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赤、ピンク、オレンジ、黄色など、暖かな色調のセロシアが使用され、色とりどりの花がお祝いムードを盛り上げてくれます。
たっぷりのお花がカラフルでとっても華やか！
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真ん中にある「ミニーマウス」デザインのアクリルピックがポイントになっています。
「ミニーマウス」のアートを使ったアクリルピックとドット柄のスリーブはイイハナオリジナルデザインなので、限定感があり、特別なプレゼントにオススメ◎
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お届け時はケーキトレーに乗せた状態で。
生きた植物ならではの生長を楽しみながら、長期間にわたってケーキのような華やかさを楽しむことができます。
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「目で楽しむケーキ」として大切な方へ感謝の気持ちを込めて贈るのにぴったりです。
笑顔が咲く、スイートなお花のケーキ。
鉢植え「キャンドルケーキ／ミニーマウス」は、イイハナ・ドットコムで販売中です。
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