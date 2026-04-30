本日4月30日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」。今回はゴチメンバー全員が東京を離れ、史上初の名古屋出張でゴチを開催！VIPチャレンジャーはゴチ初登場の紅しょうが（稲田美紀、熊元プロレス）。名古屋とのゆかりを聞かれた熊元は、「手羽先の唐揚げが一番好き！」の一言で一同爆笑。

ゴチバトルの舞台は名古屋駅前の高層ビル「ミッドランドスクエア」42階にあるミシュラン一つ星のイタリアンレストラン「RISTRANTE ENOTECA PINCHIORRI 名古屋（エノテーカ ピンキオーリ 名古屋）」。見た目にも美しい独創的なイタリアンに、愛知県の食材を使ったオリジナリティーあふれる料理が堪能できる。設定金額は24,000円。自腹額は8人で19万円前後となる。

今回は名古屋にゆかりあるゲストが続々登場。まずは佐野勇斗が愛知県出身ということで、いきなり親戚が地元のお土産を持って登場。現在バレリーナをしているという佐野のはとこは「緊張しています」と言いながらも、佐野の子どもの頃の恥ずかしいエピソードを勝手に暴露し始め、これには佐野も「ホントすみません」と赤面。さらに、佐野が子どもの頃に指導していたというバレエのターンをなぜかゴチ会場でもガチ指導し始め、佐野も「ゴチ史上一番しんどい」と絶句する。

だが地元の洗礼はこれだけでは終わらなかった!? 名古屋では知らない人はいないというローカルスターが登場。流行っているというデカ盛りメニューを紹介するが、これまたクセが強すぎるキャラに熊元が応戦するも完全に翻ろうされてしまう。そしてまさかの発言に岡村隆史も言葉を失う!? さらにSNS動画が話題のブタのキャラクター集団「ぶーちゃんズ」も登場し、佐野にM!LKの「好きすぎて滅！」コラボをリクエスト。これに応じた佐野だが、想定外のおもてなしを受けてしまう？

目下ブレイク中の紅しょうが。美人女芸人としても注目されている稲田は「付き合ってる風に写真を撮れる」テクニックを披露。増田貴久と2S写真を撮ると、「確かに！」と一同納得。さらに是非倉科カナにもやってほしいと頼むが、まさかのダメ出しでリベンジすることに…？そして大阪時代から紅しょうがを知るせいやは、東京に進出した二人の交友関係や恋愛が気になるという。稲田は「合コンめっちゃ頑張って行っている」と言い、最近行った「官僚合コン」について赤裸々に語ると、想像以上のエピソードにせいやも仰天。

次々と登場する個性の強い人物に翻ろうされ、初の名古屋ゴチは大波乱！倉科は「名古屋にやられてる」、白石は「名古屋怖い！」、佐野は「わからんすわ」と疲労困憊。そして「増田さんは全く違う！」と反論する紅しょうがは大ピンチか？まさに“名古屋の変”。ついに新メンバーが初自腹となるのか？