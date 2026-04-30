この記事をまとめると ■クルマの車高を下げるパーツとして「ダウンサス」と「車高調」がメジャーだ ■ダウンサスは保安基準の範囲内で落とせる場合が多く価格も安価だ ■車高調は目的にあったセッティングを出しやすいがあまり触らないなら不要な場合もある

車高を下げるならどっちがいい？

チューニングにせよ、ドレスアップにせよ、その両方にせよ、車高を下げるなら、車高調を入れるか、ダウンサスに交換するのが一般的。車高調は、ダンパーとスプリングをセットで交換し、名前のとおり車高をある程度の範囲内で自由に設定できるのがポイント。

一方、ダウンサスは純正ダンパーをそのまま使って、スプリングだけを交換して車高を下げるタイプ。部品点数が少ないので、コストが安いが、車高の下げ幅はあらかじめ決まっていて、前後バランスを変えたり、もっと車高を下げたいといった調整はできない。

最近はリーズナブルな車高調（10〜20万円前後）も増えてきているので、どうせならとダンパーとスプリングがセットになっている車高調を選ぶ人も増えてきているが、それぞれ長所と短所があるので、一概に車高調がおすすめとはいい難い。

まずコストでいえば、ダウンサスは1台分2〜3万円でも購入できるので、圧倒的に有利。ノーマルより2〜3センチ車高が下がればOKで、保安基準以下まで車高を下がる必要はないという人はダウンサスが向いている。

また、乗り心地でいえば、ダンパーは純正品をキャリーオーバーするダウンサスのほうが平均的に快適だ。最近は最低地上高の問題で、車検に通る範囲内だと、車高調・ダウンサスを問わず、ノーマルから3センチ程度しかローダウンできないクルマも多いので、スタイル重視で車高や減衰力の調整などは不要、と割り切れば、コスパがよく、ノーマルに近い乗り心地が維持できるダウンサスがおすすめということになる。

対する車高調は、車体に取り付けたあとに、もっと車高を下げたい、前後のバランスをもう少しいじりたい、サーキットを走るとき、ストリートを走るとき、写真撮影をするとき……といった具合に、シーンにあわせ車高を変更できるのが一番の利点。

またダンパーとスプリングがセットになっていることで、あらかじめセッティングやバランスがとれているのもありがたいし、車高もメーカー推奨値が公表されているので、目的にあった製品を選べば満足度も高い。

もちろんセッティングの幅も広いので、ルックスでも走りでも、より細かくこだわる人ほど、車高調を選ぶ意義はある。ただし、乗り心地はやや固めな傾向があり、本体価格はもちろん、交換工賃もダウンサスへの交換よりも高価な傾向が見られる。

まとめておくと、コストと乗り心地、保安基準内といったことを重視するならダウンサス。性能重視、とことん車高を低くしたい、調整幅が欲しいという人は車高調向き。

もっともGR86用のハルスプリングなどのように、ダウンサスなのに下手な車高調より、運動性能が高い製品もあるし、バンプラバーを短くカットしないと、バンプストロークが減って、乗り心地が悪くなるダウンサスもあるので、ケースバイケースではあるのだが……。

最終的には「どれだけ車高を下げたいのか」と、コストの違いが、大きな判断材料になると覚えておこう。