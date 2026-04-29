鹿児島ユナイテッドFCは29日、ホームでサガン鳥栖と対戦。連敗ストップとなったのでしょうか？

（記者）「絶好の天気となったGW初日、アウェーからも多くのサポーターが駆け付けています。ホームの後押しを背に連敗ストップなるか、まもなくキックオフです」

今シーズン最多8364人のサポーターが駆けつけた白波スタジアム。3位鳥栖との上位対決に臨みました。

ユナイテッドは前半7分。ボールを奪った嵯峨が持ち上がり、中央へクロス。河村が合わせるも、枠を捉えられません。

一進一退の展開のなか、0対0で迎えた前半31分。ユナイテッドのコーナーキックから、最後は江川。DF江川の今シーズン初ゴールで先制します。

しかし、エンドが変わった後半22分。コーナーキックからこぼれ球を決められ、同点に追いつかれます。その後は鳥栖の猛攻をなんとかしのぎ、試合は同点のままPK戦に。

ユナイテッドの5人目までが終わり、3対3。決められれば負けとなる場面で、鳥栖の5人目を川上が渾身のセーブ。サドンデスに突入すると、以降、15人連続で成功。そして迎えた、鳥栖の13人目。

激闘を制したユナイテッド、連敗ストップで2位キープです。

次の試合は5月3日・日曜日、アウェーで琉球と対戦します。

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