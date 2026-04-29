山本杏奈さんがSNSで観戦報告

人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」の山本杏奈さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、28日に東京ドームで行われた巨人-広島戦を観戦したことを報告した。“カープ推し”の山本さんが観戦し、チームは11-1で大勝。「勝利の女神でしたね」と歓喜するファンが目立った。

山本さんは試合後、「東京ドームいってきたよー！カープこいほー」と鯉のぼりの絵文字つきで投稿。メガホンを持った自身の写真も公開し、敵地での快勝を喜んだ。この日は3本のアーチが飛び出すなど18安打11得点と打線が爆発。投げては床田寛樹投手が8回1失点の好投で今季初勝利をあげた。

熱烈な広島ファンとしても知られている山本さんは、昨年9月17日にマツダスタジアムで行われた阪神戦で始球式に登場。左足を大きく上げて投じた一球は、打者の背後を通過する“暴投”となったが、赤いスカートで大役を果たした姿に、スタンドからは温かい拍手が送られた。

そんな山本さんの観戦報告を目にしたファンはSNSで続々と反応。「観に行ってたんだ」「かわいすぎ」「やっぱり行ってましたかw」「広島11得点の理由これやん」「毎日行ってください」「いい試合見れてよかったですね」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）