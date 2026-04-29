国立競技場のTWICE・ジョンヨンが可愛すぎる！副作用乗り越えた彼女が公開した“妖精ビジュ”

ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが妖精のような姿で戻ってきた。

4月29日、ジョンヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ジョンヨン、日本公演で最強の可愛さ披露

キャプションには、「MUFG STADIUM」という言葉を綴るとともに、複数枚の写真を公開した。

公開された写真は、去る4月25〜26日と28日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたTWICEの日本追加公演「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」の際に撮影されたものである。

写真には、ステージに上がる前に準備中のジョンヨンの姿が収められていた。彼女は、髪を結んで可愛らしい魅力を完成させ、妖精のようなビジュアルを際立たせる愛らしいメイクを加えた。公演前の舞台裏で明るい表情の写真を残し、ときめきに満ちた表情を見せた。

（写真＝ジョンヨンInstagram）3枚目：左からジヒョ、ジョンヨン

特にジョンヨンは、全盛期のビジュアルを完璧に取り戻した様子であった。衣装を身にまとい、愛らしい笑顔を浮かべるジョンヨンは、小さな顔とすらりとしたスタイルを披露した。

人形のような目鼻立ちと、清純でありながらも愛らしい雰囲気で視線を釘付けにし、頚椎椎間板ヘルニアの治療の副作用である、急激な体重変化を完璧に克服した姿を見せた。

なお、ジョンヨンは2020年、頚椎椎間板ヘルニアの治療のために活動を休止し、治療中にステロイドを服用したことで副作用に苦しんだ。復帰後は、以前の姿を取り戻し、さらに美しくなった姿で話題になっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。