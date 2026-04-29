元アスリートの経営者が見せたスーツの上からもわかる“肉体美”に、スタジオがざわめく場面があった。

【映像】元アスリート会社役員 スーツの上からもわかる“肉体美”

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回はいよいよ、3人が指名した最初のデート相手が登場し、婚活がスタートした。なつえが選んだのは、大学時代の友人と会社を経営し、人材派遣と商社を軸に展開しているソラ。小学校から大学卒業までカヌースプリントを続け、世界大会出場の経験もある元日本一のアスリートだ。

そんなソラの登場に、スタジオも大きく反応。スーツの上からもわかる肉体美が紹介VTRとして流されると、MCのエルフ・荒川は「ありがたい」と反応し、俳優の夏菜も「良い胸筋！嘘みたいな…（笑）」と驚いていた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）