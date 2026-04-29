AKB48が29日、公式サイトを更新。8月19日発売の68枚目シングルのセンターを伊藤百花（22）が務めると発表した。67枚目シングル「名残り桜」に続いての抜てき。2作連続でセンターを務めるのは渡辺麻友さん以来、約12年ぶりとなる。

「AKB48 待望の 68枚目シングルの発売が決定いたしました！発売日は2026年8月19日（水）となります」と発表。「センターは19期生の伊藤百花！！SNSで何度も“万バズ”を記録し、数多くのバラエティ番組でも大活躍中の新エースが、前作『名残り桜』に続きセンターを務めます」と明かした。

続けて、「同一メンバーが2作連続で単独センターを飾るのは、2014年の36thシングル『ラブラドール・レトリバー』 37thシングル『心のプラカード』の渡辺麻友以来、実に12年ぶりとなります！」とした。

伊藤は2024年に19期生としてAKBに加入。25年に65枚目シングル「まさかのConfession」でシングル表題曲選抜入りを果たした。「名残り桜」では初のセンターを務め、華やかなビジュアルで話題を集めている。

選抜は秋山由奈・新井彩永・伊藤・小栗有以・川村結衣・工藤華純・倉野尾成美・近藤沙樹・佐藤綺星・下尾みう・千葉恵里・長友彩海・橋本恵理子・水島美結・八木愛月・山内瑞葵の16人。近藤はグループ最年少の14歳で初選抜となった。