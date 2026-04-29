Number_i平野紫耀が水のきらめきに包まれた世界で、静謐な光と希望の気配を纏う！ランドリン新キービジュアルに登場

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平野紫耀がイメージキャラクターに起用された、ホームケアブランド「ランドリン」の新キービジュアルが、2026年5月1日より公開される。

■ブランドが大切にする上質な香りの世界観と、平野紫耀の繊細で静謐な佇まいが融合した仕上がりに

「ランドリン」は、ファッションを楽しむように香りも楽しむライフスタイルを提案するブランド。柔軟剤をはじめ、ファブリックミストやルームディフューザーなど、日々の生活を豊かに彩る商品を幅広く展開している。この度公開された「ランドリン フレッシュモヒートの香り」の新キービジュアルは、ブランドが大切にする上質な香りの世界観と、平野紫耀の繊細で静謐な佇まいが融合し、心が澄みわたるようなひとときを感じさせる仕上がりとなっている。

今回のキービジュアルでは、ランドリンが掲げる「希望の気配」というメッセージを、水中に差し込む光や漂うきらめきに重ねて表現。 ゆるやかに揺れる髪や光をまとった神秘的な空気感が印象に残るビジュアルは、「フレッシュモヒートの香り」がやさしく広がり、日常に静かな前向きさをもたらす様子を象徴している。

またビジュアル全体を包み込むのは、深いブルーを基調とした幻想的な光と透明感。やわらかく溶け合う光の粒は、カリブ海を思わせる清涼感と、ほのかな甘さが漂う“フレッシュモヒート”の香りを想起させる。ペパーミントやシトラスの爽やかさに、ほんのりと重なるフローラルの気配。みずみずしく軽やかな空気感の中に、やさしい余韻が静かに広がっていく。

その中で静かに遠くを見つめる平野の表情は、内に秘めた強さと、未来へ向かう穏やかな意思を感じさせるものだ。

日常のふとした瞬間に香りがフワッと広がるように、見る人の心にそっと寄り添い、「希望の気配」を届ける美しいビジュアルにぜひ注目しよう。

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ランドリン 公式ストア

https://laundrin.jp/

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