[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 17 野々村鷹人

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

FW 18 半田航也

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 32 長谷川巧

DF 71 畑橋拓輝

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 77 中野嘉大

FW 8 梅田魁人

FW 11 佐川洸介

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 柳町魁耀

MF 17 寺山翼

MF 88 タリソン・アウベス

FW 9 高橋潤哉

FW 10 氣田亮真

FW 24 平賀大空

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 4 西村慧祐

DF 15 川井歩

MF 7 中村亮太朗

MF 18 横山塁

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

MF 27 榎本啓吾

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

横内昭展