秋田vs山形 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
FW 10 氣田亮真
FW 24 平賀大空
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 7 中村亮太朗
MF 18 横山塁
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 14 大石竜平
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
FW 10 氣田亮真
FW 24 平賀大空
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 7 中村亮太朗
MF 18 横山塁
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展