『山口くんはワルくない』高橋恭平×高橋ひかる×岩瀬洋志の“アオハル全開”ダンスシーン解禁！
映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平（なにわ男子）、高橋ひかる、岩瀬洋志らがクールに踊る胸熱なダンスシーンの本編映像＆場面写真が解禁された。
【動画】恋のトライアングルが加速！ ダンス大会シーンの一部を特別公開
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
本作から本編映像が初解禁。到着したのは、山口くん（高橋恭平）たちがクラス対抗ダンス大会に挑む、映画でも重要な場面のひとつ。
山口くん、皐（高橋ひかる）、そして石崎（岩瀬）らが参加する男女混合チームが、クラス代表としてダンス大会に挑むことになる。コワモテかつただならぬ威圧感のせいで、周囲から近寄りづらい存在として誤解されがちだったが、あることをきっかけにクラスになじもうとダンス大会への立候補を決意した山口くん。その勇気ある行動を間近で見た皐もまた、「自分も変わりたい」と決意しダンスチームへの参加を決める。
ダンスが苦手な皐は人一倍必死に特訓を重ね、山口くんもそんな彼女のひたむきな姿を近くで見守っていく。練習を通じて、ダンスメンバーのクラスメイト（森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏ら）とも打ち解けていく山口くんと皐の変化も大きな見どころだ。
やがてダンスを通じてチームの絆が深まり、2人の心の距離も一気に近づいたその時、本番直前に思わぬアクシデントが発生？ 山口くんと皐、そして石崎、3人の恋のトライアングルが急加速する、一瞬も目が離せないドキドキの展開とは？
スクリーンを越えて映し出されるのは、キャストたちが全力で駆け抜けた“本物のアオハル”。メインキャストの3人を含むダンスチームは、クランクイン前からスタジオに集まり、入念なレッスンをスタート。放課後の部活動さながらに、学校の練習室で共に汗を流す日々を過ごしてきた。
そんな彼らの姿に、メガホンを取った守屋健太郎監督も「『練習が終わったので見に来てください』と声をかけられ、まるで自分が顧問の先生になったような気分でした。段々と動きが揃っていく光景には、本番前にもかかわらず思わず感動してしまいました」と目を細める。
「練習している芝居」の撮影でありながら、リアルな努力を経て全員が成長していく姿は、「まさに青春ドキュメンタリーを見ているようだった」と語る守屋監督。ダンスを通じて結ばれた絆は、その後の撮影現場にも、キャスト陣に本当のクラスメイトのような最高の空気感をもたらした。
高橋恭平も座長という役割を担いながら、皆と共に汗を流し、一丸となってこのシーンを作り上げていった。守屋監督も「ライブ映像などを見ていても、恭平さんは自分がどう動けば全体が良く見えるかを常に考えていて、自分の見せ方を熟知している」と、その圧倒的な表現力に太鼓判。これまで「コワモテ関西弁」や「皐の前で見せる甘いギャップ」で翻弄してきた山口くんが、ついに“本気のパフォーマンス”を披露。その姿がスクリーンに刻まれる。
また、映画公開に先駆けて、6月3日にオリジナルサウンドトラックの発売が決定。本作の世界観にどっぷり浸れる内容となっている。音楽を担当するのは、日本アカデミー賞音楽賞の受賞歴を持つ実力派・遠藤浩二。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
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斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
本作から本編映像が初解禁。到着したのは、山口くん（高橋恭平）たちがクラス対抗ダンス大会に挑む、映画でも重要な場面のひとつ。
ダンスが苦手な皐は人一倍必死に特訓を重ね、山口くんもそんな彼女のひたむきな姿を近くで見守っていく。練習を通じて、ダンスメンバーのクラスメイト（森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏ら）とも打ち解けていく山口くんと皐の変化も大きな見どころだ。
やがてダンスを通じてチームの絆が深まり、2人の心の距離も一気に近づいたその時、本番直前に思わぬアクシデントが発生？ 山口くんと皐、そして石崎、3人の恋のトライアングルが急加速する、一瞬も目が離せないドキドキの展開とは？
スクリーンを越えて映し出されるのは、キャストたちが全力で駆け抜けた“本物のアオハル”。メインキャストの3人を含むダンスチームは、クランクイン前からスタジオに集まり、入念なレッスンをスタート。放課後の部活動さながらに、学校の練習室で共に汗を流す日々を過ごしてきた。
そんな彼らの姿に、メガホンを取った守屋健太郎監督も「『練習が終わったので見に来てください』と声をかけられ、まるで自分が顧問の先生になったような気分でした。段々と動きが揃っていく光景には、本番前にもかかわらず思わず感動してしまいました」と目を細める。
「練習している芝居」の撮影でありながら、リアルな努力を経て全員が成長していく姿は、「まさに青春ドキュメンタリーを見ているようだった」と語る守屋監督。ダンスを通じて結ばれた絆は、その後の撮影現場にも、キャスト陣に本当のクラスメイトのような最高の空気感をもたらした。
高橋恭平も座長という役割を担いながら、皆と共に汗を流し、一丸となってこのシーンを作り上げていった。守屋監督も「ライブ映像などを見ていても、恭平さんは自分がどう動けば全体が良く見えるかを常に考えていて、自分の見せ方を熟知している」と、その圧倒的な表現力に太鼓判。これまで「コワモテ関西弁」や「皐の前で見せる甘いギャップ」で翻弄してきた山口くんが、ついに“本気のパフォーマンス”を披露。その姿がスクリーンに刻まれる。
また、映画公開に先駆けて、6月3日にオリジナルサウンドトラックの発売が決定。本作の世界観にどっぷり浸れる内容となっている。音楽を担当するのは、日本アカデミー賞音楽賞の受賞歴を持つ実力派・遠藤浩二。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より全国公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記