【GW は一気読み！「長編マンガ」ランキング】 4月29日発表

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NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「GW は一気読み！『長編マンガ』ランキング」を発表した。また、ゴールデンウィーク期間中は「コミックシーモア 爆トク SALE」を同時開催する。

コミックシーモアでは、「連休中に読みたい長編マンガ」に関する読者アンケートを実施。結果、「暁のヨナ」が1位に輝いた。続く第2位には「名探偵コナン」が、第3位には「宇宙兄弟」がランクインした。

同時開催となる「コミックシーモア 爆トク SALE」では、期間中毎日全巻無料のマンガが楽しめるキャンペーンや最大50％OFFクーポンが配布される。期間は5月10日23時59分まで。

そのほか、対象作品が日替わりで登場する「24 時間限定・全巻無料キャンペーン」なども実施される。

□「コミックシーモア 爆トク SALE」のページ

【GW は一気読み！「長編マンガ」ランキング】

「暁のヨナ」を読む

「名探偵コナン」を読む

「宇宙兄弟」を読む

【毎日全巻無料キャンペーン】

「違国日記」を読む

「メダリスト」を読む

「凪のお暇」を読む

「終末のワルキューレ」を読む