開催：2026.4.29

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 5 - 2 [タイガース]

MLBの試合が29日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。

ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。

3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 DET、3番 マット・オルソン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 2-0 DET

7回裏、9番 マイク・ヤストレムスキー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 3-0 DET

8回裏、4番 オジー・アルビーズ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 5-0 DET

9回表、9番 ウェンセール・ペレス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 ATL 5-2 DET

試合は5対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:58:14 更新