この物語の主人公は、熊本市に住む小学1年生

桜の季節、期待に胸を膨らませて小学校の門をくぐった新1年生。

＜画像を見る＞小学生が実際に書いた絵 思わずホッコリ

熊本市に住む健介くん（6歳・仮名）もその一人です。

入学から1週間。ついに、「人生初の給食」の日がやってきました。

しかし、その記念すべき一日は、彼にとって「衝撃」そして「絶望」へと変貌を遂げることになります。

健介くんが書いた一枚の絵、「ギャアぁ――――」という文字、いったい何があったのでしょうか？

健介くんが凍りついた、なぜ？

熊本市に住む健介くん。初めての給食にドキドキしたといいます。そして、給食初日に給食当番にも挑戦しました。牛乳パックを友達と2人でみんなの席に配ったのです。

そして、配り終え、ようやく自分の席へ。さあ、おいしいパンと一緒に牛乳を……と思ったその時でした。

健介くんは凍りつきます。

自分で運んだ牛乳パックに「……ん？ ストローがない」

パックをクルクル回してよ～く探してもストローがない？

これどうやって飲むんだろう？？

先生が飲み方を教えてくれたそうですが、健介くん、その後に自分の身へ降りかかる衝撃のせいか、先生の説明をあまりよく覚えていませんでした。

ただ一つ理解したのは、「ストローなしで、このパックの角に口を直接つけて飲む」という、"人生未踏のルール"だけ。

そして格闘が始まった

まず、パックが開かない。

先生に助けてもらい、どうにか「飲み口」は確保したものの、家では常にコップを使っています。パックに直接 食らいつくワイルドなスタイルなど経験したはずもありません。

牛乳は、健介くんの予想を裏切る軌道を描きました。

一気に流れ込んできた牛乳が口から溢れ、机にも制服にも飛び散ったのです。

健介くんはこの時、こう悟ったそうです。

「これは難しい。一生うまく飲めないかもしれない……」

しかし、本当の戦いは放課後に待っていたのです。

「ぼくは ギャアぁ―――となったんだよ」

学校帰り。お母さんが小学校の近くまで迎えに来てくれました。

「給食どうだったの？」

「おいしかったよ。パンがおいしかった」

「牛乳飲めた？」

「それがね。ストローもコップもないから、飲み方が分からなくてとても大変だったんだよ」

「それ、どういうこと？」

お母さんは首を傾げます。そして、帰宅後、驚愕しました。

制服に浮かび上がるいくつもの白いシミ。 「これ、全部牛乳！？」 時間が経ったシミは頑固で、落とすのに3回の手洗いを要しました。

なぜ、家ではこぼさない子がこんなことに？

なかなか事情を分かってくれないお母さんに説明しようと、健介くんが、ついにペンを執りました。

メモ紙に描かれたのは、一箱の牛乳パック。横には「なにもない（ストローもコップもないの意味）」の文字。そして余白を埋め尽くす「ギャアぁ―――――――」という魂の叫び。

このダイナミックな"解説図"を見て、お母さんはようやく事の重大さを理解しました。「そんな飲み方、やったことないもんね。それは難しいわ……」

健介くん、家で牛乳はコップに入れて飲んでいます。パックから直接飲むとは想像したことも、やろうとしたこともなかったのです。

息子の成長を楽しみに

給食2日目。健介くんは再びパックと対峙しました。結果は「少しこぼしたけど、全部飲めた！」

"一生無理だ"とまで思い詰めた前日から、わずか24時間で彼は適応してみせたのです。

お母さんは思いました。

「次はどんなギャアぁ―――に遭遇するのか？息子の成長を楽しみに見守ろう」と。

＜解説＞熊本県牛乳普及協会に尋ねると

学校給食に関わる熊本県牛乳普及協会によりますと、給食の牛乳からストローをなくしたのは2024年4月、今から2年前のことです。

各市町村の教育委員会と話し合い、プラごみの削減、環境問題への意識を向上させる食育の一環だったといいます。

一方で、飲みやすくするためにパックメーカーと協議を重ね、開けやすい形状にしたり、飲み口の衛生面に気を配ったりしているということです。

また、支援学校などストローをどうしても必要とするところには、別途、ストローを納品しているそうです。

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