明日の『風、薫る』“りん”見上愛、日曜日に“シマケン”佐野晶哉と再会
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第24回）が4月30日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）と再会
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第24回あらすじ
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
一方のりんも環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）と再会
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第24回あらすじ
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
一方のりんも環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。