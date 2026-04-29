『ラ・ラ・ランド』（2017）や『哀れなるものたち』（2024）などのエマ・ストーンと、『スター・トレック』『ワンダーウーマン』シリーズのクリス・パインが、ロマンティック・コメディ映画『ザ・キャッチ（原題）』で共演することが明らかとなった。米が報じている。

ユニバーサル・ピクチャーズによる本作は、2027年5月21日に米国公開予定。“2人芝居”のロマンティック・コメディとされているが、ストーリーの詳細は明かされていない。

監督は『ブリグズビー・ベア』（2017）のデイヴ・マッカリー。ストーンの夫でもあり、近年はプロデューサーとして『テレビの中に入りたい』（2024）やストーン主演「THE CURSE／ザ・カース」（2023-2024）などを手がけてきた。

脚本は「天才少女ドギー・カメアロハ」などのパトリック・カン＆マイケル・レヴィンが執筆し、「グッド・プレイス」のジェン・スタツキーと「Edith!（原題）」のトラヴィス・ヘルウィグが改稿にあたった。ストーンは秋に向けて複数の企画を検討していたところ、本作の最新稿に興味を持ち、さらにパインの出演が決まったことで、年内の撮影開始に向けてゴーサインが出たという。

プロデューサーにはストーン＆マッカリーが自身の製作会社Fruit Treeを通じて参加するほか、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィ、『ブギーマン』（2023）のダン・レヴィン、『きっと、星のせいじゃない。』（2014）のマイケル・H・ウェバーが名を連ねる。製作総指揮はロビン・フィシケラ。

ストーンはアカデミー賞に5度ノミネートされた実力の持ち主で、『アメイジング・スパイーマン』『ゾンビランド』シリーズなどのほか、最近は『ブゴニア』（2026）『エディントンへようこそ』（2025）などで幅広い演技を見せてきた。パインも『ダンジョンズ＆ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』（2023）などで軽妙なユーモアと安定感のある演技に定評があるだけに、ふたりの共演に期待が高まる。

映画『ザ・キャッチ（原題）』は2027年5月21日に米国公開予定。

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