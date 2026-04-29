お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）が28日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。町田和樹（34）との貯金額がの差が10倍もあることが明かされた。

今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。

佐々木の情報を提供したのは同期のお笑いコンビ「9番街レトロ」のなかむらで「ある日、貯金はどのくらいしてるのか聞いたら、意外にも教えてくれた。町田の10倍だった」と明かされた。

この事実について佐々木は「いや、まぁまぁ」と否定せず「コイツ（町田）がなさすぎるっていうだけってありますよ。使いすぎている。芸人が頭おかしいだけ。僕は普通の生活レベルで生活して、これくらい貯金あるだけ」と淡々と語った。

町田も佐々木の貯金額は把握しているようで「マジで10倍くらい」とし「どうやってるかが分からない」と、同じ収入でありながら生まれる格差に首をかしげた。

しかし、町田自身の金遣いについて話が及ぶと、主に「キャバクラ」に費やしていることが判明。一人で訪れた際の一晩の最高支払額は「50万円くらい」と告白した。さらに、指名ではなく「ただただフリーで入った子に…」と明かされると、スタジオは騒然。平均でも一晩「15万円」は使うという町田の豪遊ぶりに、共演者たちは佐々木との圧倒的な貯金差に深く納得していた。