【嵐メモリアル】二宮和也の「リーダーの好きなようにさせてあげてよ〜」に込められた「自由」を尊重する世界観…連載第５回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材や、グループとゆかりのある人らの話をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

私は２００４年から０７年にかけて担当した中で、印象深いのは０６年のタイ、台湾、韓国を一日で巡るプロモーションツアー。５人は分刻みのスケジュールでも疲れを見せず、各地のファンに手を振った。同行した記者、スタッフとの食事の席では５人が率先して場を盛り上げた。取材を終え、解散する頃にはメンバーと打ち解け、松本は「仲良くなれてうれしい」と握手してくれた。関わる人を楽しませ、良い思い出を作ってくれる。エンターテイナーという呼び名がふさわしいグループだと思う。

１９年の活動休止発表の会見では、大野が「一度、何事にも縛られず、自由に生活してみたい」とメンバー４人に打ち明けたことが明かされたが、大野から「自由」という言葉を聞いたのは０６年頃のこと。イベントの取材が一段落し、話題は仕事以外の楽しみに移った。大野は「休日は外出せず、家で粘土をこねています」と言った。粘土で何を作るかについては語らず、「自由に、作りたいものを作っている」という。詳細を知りたくて質問を重ねると、代わりに答えたのは二宮だった。「リーダーの好きなようにさせてあげてよ〜」

大野がアート作品の個展を都内で開いたのは２年後のこと。絵画やオブジェなど１５０点あまりを展示し、その中にはユーモラスな表情をした人間の顔のフィギュアがあった。粘土で型取りした樹脂で作ったもの。アイドルとして多忙な日々に、感性の赴くまま、創作に打ち込むことで、アートという新たな才能が花開いた。

しかしそれ以前から、大野は自由を大切にし、他の４人も互いの自由を尊重していた。二宮の「好きなようにさせてあげてよ〜」は柔らかい口調の一方で、“僕らの自由に立ち入らないで”というような、毅然（きぜん）とした響きがあった。大野も真剣な表情で二宮を見つめ、ウンウンとうなずいていた。（関野 亨）