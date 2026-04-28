【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う50代男性俳優ランキング！ 2位「竹野内豊」、では1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位には、竹野内豊さんが入りました。
1971年生まれの竹野内さんは、1994年から俳優として活動。平成を彩ったトレンディー俳優の1人で、近年では2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』などでも変わらぬ存在感を発揮しています。クールでシャープな顔立ちはデビュー当初から揺らぐことなく、年齢を重ねるほどに増す男の渋みが多くのファンを魅了し続けています。
アンケート回答では、「ダンディな感じが良い」（30代男性／千葉県）、「イケおじ代表とも言える竹野内豊さんの顔になってみたい」（60代男性／宮城県）、「整った端正な顔立ちに渋さが加わって、年齢を重ねても、なお一層輝いて見える」（60代男性／千葉県）といったコメントが寄せられました。
今回のランキング1位は、木村拓哉さんでした。
現在53歳の木村さんは、国民的グループ「SMAP」のメンバーとして活躍し、俳優業ではドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）や『ビューティフルライフ』（TBS系）など大ヒット作を連発。2026年には主演映画『教場 Requiem』が公開されました。男らしい色気をまとった端正な顔立ちは、まさに「カリスマ」そのもの。鋭く力強いまなざしも魅力で、幅広い層から憧れの存在となっています。
回答者からは、「かっこよすぎるから」（20代男性／静岡県）、「イケメンの象徴だから」（50代男性／徳島県）、「一度でいいからあの顔でわーきゃー言われたい」（20代男性／大阪府）、「存在感のある鼻筋と彫りの深さがかっこいい」（10代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：竹野内豊／77票
2位には、竹野内豊さんが入りました。
1971年生まれの竹野内さんは、1994年から俳優として活動。平成を彩ったトレンディー俳優の1人で、近年では2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』などでも変わらぬ存在感を発揮しています。クールでシャープな顔立ちはデビュー当初から揺らぐことなく、年齢を重ねるほどに増す男の渋みが多くのファンを魅了し続けています。
1位：木村拓哉／79票
今回のランキング1位は、木村拓哉さんでした。
現在53歳の木村さんは、国民的グループ「SMAP」のメンバーとして活躍し、俳優業ではドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）や『ビューティフルライフ』（TBS系）など大ヒット作を連発。2026年には主演映画『教場 Requiem』が公開されました。男らしい色気をまとった端正な顔立ちは、まさに「カリスマ」そのもの。鋭く力強いまなざしも魅力で、幅広い層から憧れの存在となっています。
回答者からは、「かっこよすぎるから」（20代男性／静岡県）、「イケメンの象徴だから」（50代男性／徳島県）、「一度でいいからあの顔でわーきゃー言われたい」（20代男性／大阪府）、「存在感のある鼻筋と彫りの深さがかっこいい」（10代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)