劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、公開17日間で観客動員533万人、興行収入79.8億円を突破（東宝発表）。声優陣による副音声プレミアムトーク上映が実施されることも発表されました。

劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。

■江戸川コナン役・高山みなみらが参加 副音声上映が決定

本作では、5月1日から副音声（オーディオコメンタリー）上映の実施が決定。昨年公開された劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』で初めて行われ、好評だったということです。

今回の副音声上映では、主人公・江戸川コナン役の高山みなみさんをはじめ、萩原千速役の沢城みゆきさん、横溝重悟役の大塚明夫さん、世良真純役の日郄のり子さんの4人と蓮井隆弘監督が参加します。

声優陣が監督を質問攻めにする和気あいあいとしたムードでスタートし、劇場版初登場の千速を演じることとなった沢城さんの思いや、アフレコ収録時のエピソード、監督目線で語られる制作秘話などが明かされるということです。

■思いのままに声を発する応援上映も

さらに、5月7日には思いのままに声を発しながら鑑賞できる応援上映の通常版第一回目が開催されます。映画の舞台となった横浜の劇場を含む全国6都道府県8劇場で一斉上映となります。

そして、5月22日には自動制御ペンライト演出が加わったバージョンでの応援上映も決定。特殊な自動制御ペンライトを持参すると、本編のセリフ・音楽・効果音などの演出や、キャラクターのイメージカラーに合わせてペンライトの色が自動で変化するということです。

作中では、爆発シーンでペンライトが激しく点滅したり、 千速が白バイで犯人を追跡するシーンでは、バイクのテールランプと連動するように色が変化するなど、活躍するキャラクターに合わせて色が点滅するといった演出も行われます。