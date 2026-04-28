2026Ç¯²Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡ß¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×
¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª ¿·¥¨¥ê¥¢¤¬¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¹¤µÌó6500Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ê¥¢¡£ÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î²°³°·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡© ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ßÌþ¤·¡ßÍ·±àÃÏ¡á¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù¤Î²½³ØÊÑ²½¡×¡£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢Í·±àÃÏ¤Î¤É¤¤É¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ä¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¶áÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤ä¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡ª Éý¹¤¤Ç¯Îð¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Í·±àÃÏ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤È¡ÈÌþ¤·¡É¤¬Æ±µï¤¹¤ë¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡ª º£¸å¤â½ç¼¡¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê¤µ¤ó¤¨¤Ã¤¯¤¹ ¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡Ë
½»½ê¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5-6-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
©︎2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
Text¡§Ä»±©Èþºé
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£