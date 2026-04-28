27日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、5月1日（金）、2日（土）、3日（日）にかけて岡崎中央総合公園総合体育館にて行われる、SVリーグ男子CHAMPIONSHIP QuarterFinals 東京グレートベアーズ戦のイベント情報をクラブ公式サイトで発表した。

リーグ戦を29勝15敗とし3位で終えたSTINGS愛知は、リーグ戦21勝23敗の6位で終えた東京GBとクォーターファイナルで対戦。チャンピオンシップは2戦先勝方式で行われる。

1日に行われるGAME1では「- G がっちり・K 結束・K 勝ちに行こう！ - 群馬工機スペシャルマッチ」とし、今季のユニフォームパートナーである群馬工機とのコラボで来場者先着3000名限定の「 - G がっちり・K 結束・K 勝ちに行こう！ - GKKオリジナルベースボールシャツ」がプレゼントされる。

応援前のウォーミングアップにピッタリな大声コンテスト「BUZZINGコンテスト」や、ユニフォームなどBEES’ GOLDの対象アパレルを着用した方から抽選で各日2名に全選手サイン入り試合球がプレゼントされる「BEES’ GOLD BIG CHANCE！」。さらに、当日観戦チケットを持つ小学生が抽選で参加可能の選手と試合前のコートでハイタッチや記念撮影ができるイベントも開催。それぞれ3日間とも開催予定となっている。

他にもグルメやグッズ販売など盛りだくさんのホームゲームとなっている。興味がある人は足を運んでみてはいかがだろうか。