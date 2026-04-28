アンジャッシュ渡部建「嘘だろ、ウィキペディア」名前が変更され嘆き…【改名案一覧】
お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が28日、自身のSNSを更新し、自身のWikipedia（ウィキペディア）のページの名前が変更されていることに「嘘だろ」とツッコミを入れた。
【動画】渡部「穴どこ？」大悟「その言葉やめましょう」爆破から脱出なるか!?
26日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』の「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」で、渡部は地上波復帰をかけて、制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破されるという極限状況の中、さまざまな“儀式”に挑んだ。
「悪名祓いの儀」では強制的に改名することになった渡部。きしたかの・岸やインパルス・板倉が考えた「偽原章介」「助平仏」「汁川優」「蘭麗（らんれい）」「潺流星（せせらぎりゅうせい）」「鯖谷鯵三郎（さばたにあじさぶろう）」などが提案されたが、渡部はすべてをスルーした。
最後は千鳥・大悟が提案した「女靴（おんなぐつ）」に強制決定。渡部は拒否するも番組では「アンジャッシュ渡部から女靴に改名」と発表され、渡部も「どうもよろしくお願いします、女靴です」と自己紹介した。
番組内の企画と思われたが、ウィキペディアでは「女靴（おんなぐつ、1972年〈昭和47年〉9月23日 - ）」「2026年4月27日にこれまで活動してきた渡部建から女靴に改名した」と記載された（4月28日午後3時時点）。
渡部はウィキペディアのスクリーンショットを掲載して嘆いたが、「女靴として生きていく覚悟をして下さい」「渡部さん、後戻りが出来ないです」「生き方決まりましたかね」などのコメントが寄せられている。
●渡部建の改名案一覧
・偽原章介
・助平仏
・汁川優
・渡部・シャザイカイ・建
・飯語君（めしがたりくん）
・V-Class建
・蘭麗（らんれい）
・潺流星（せせらぎりゅうせい）
・わたへ
・反省済み
・桃色式部
・ケン
・MAD DANGER DOG（マッド・デンジャー・ドッグ）
・鯖谷鯵三郎（さばたにあじさぶろう）
・夏牛（なつうし）
・女靴
【動画】渡部「穴どこ？」大悟「その言葉やめましょう」爆破から脱出なるか!?
26日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』の「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」で、渡部は地上波復帰をかけて、制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破されるという極限状況の中、さまざまな“儀式”に挑んだ。
最後は千鳥・大悟が提案した「女靴（おんなぐつ）」に強制決定。渡部は拒否するも番組では「アンジャッシュ渡部から女靴に改名」と発表され、渡部も「どうもよろしくお願いします、女靴です」と自己紹介した。
番組内の企画と思われたが、ウィキペディアでは「女靴（おんなぐつ、1972年〈昭和47年〉9月23日 - ）」「2026年4月27日にこれまで活動してきた渡部建から女靴に改名した」と記載された（4月28日午後3時時点）。
渡部はウィキペディアのスクリーンショットを掲載して嘆いたが、「女靴として生きていく覚悟をして下さい」「渡部さん、後戻りが出来ないです」「生き方決まりましたかね」などのコメントが寄せられている。
●渡部建の改名案一覧
・偽原章介
・助平仏
・汁川優
・渡部・シャザイカイ・建
・飯語君（めしがたりくん）
・V-Class建
・蘭麗（らんれい）
・潺流星（せせらぎりゅうせい）
・わたへ
・反省済み
・桃色式部
・ケン
・MAD DANGER DOG（マッド・デンジャー・ドッグ）
・鯖谷鯵三郎（さばたにあじさぶろう）
・夏牛（なつうし）
・女靴