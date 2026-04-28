SAO、無職転生など異世界アニメ11シリーズABEMA無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月28日（火）より、人気異世界アニメ11シリーズを続々と無料一挙放送する。
本企画では、人気の異世界ジャンルから冒険、バトル、コメディ、成長譚など多彩な物語が楽しめる11シリーズをピックアップ。TVアニメシリーズから劇場版までシリーズ作品を４月28日（火）から５月10日（日）にわたり順次無料一挙放送。
ラインナップは、『ソードアート・オンライン』『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』『陰の実力者になりたくて！』『盾の勇者の成り上がり』『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』『幼女戦記』『オーバーロード』『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』『この素晴らしい世界に祝福を！』『月が導く異世界道中』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の11シリーズ。なお、放送後の期間限定無料配信も実施する。
(C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会
(C)逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード製作委員
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば製作委員会
本企画では、人気の異世界ジャンルから冒険、バトル、コメディ、成長譚など多彩な物語が楽しめる11シリーズをピックアップ。TVアニメシリーズから劇場版までシリーズ作品を４月28日（火）から５月10日（日）にわたり順次無料一挙放送。
(C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会
(C)逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン
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