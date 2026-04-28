俳優の寺島進が２８日、都内で行われた「６５歳からのハワイプロジェクト」発表会に登壇し、シニア向けのハワイ観光促進プロジェクトの応援団長に就任した。

真っ白なスーツに、真っ赤なアロハシャツとハワイの伝統的な花の首飾り“レイ”を身につけて登場。アクティブシニアの代表として選ばれた寺島は「アロハシャツはもう５０年以上は着てます」と気合十分な様子を見せた。

同プロジェクトに合わせ、２０年ぶりに米ハワイに訪れたという。旅の感想として「変わってないね。太陽が似合う島だなって感じがする。海、空、山、砂浜がきれいで人もみんな温かい。東京だとギスギスするけど、あっちだと怒らない。『仏の寺島』って言われてるもん。ニコニコしちゃう」と朗らかに笑った。

さらに、ハワイ旅の魅力について「朝の散歩」と回答。「パワースポットも有名だし、朝の澄んだ空気で思いっきり深呼吸してほしい」と自己流の健康法も披露した。

また、旅行代金の話題から年金に関しても、もの申した。「年金ももっと上がってくんねぇかな。安くねぇ！？ こんだけ働いてさ。税金たくさん取られてよ」と嘆いた。

必ず旅に持って行く“お守りアイテム”を聞かれると、「どこに行くにしてもお塩とお香は持っているね。泊まる時はまず部屋の四方にお塩をまくのが俺のルーチン」と笑い交じりに回答。「昔、沖縄に行って古いホテルに泊まった時、寝られなくて。知り合いに塩をまくこと教えてもらったら、安眠できた。だからそれから欠かせない」と明かした。