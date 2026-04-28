永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE（マグノリエ）』。6月21日の発売を前に、購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点が公開された。

【写真】私服姿の永野芽郁

本作は、フォトブックとスタイルブックの二冊をコンパイルしたスペシャルBOX。永野芽郁が役を脱いだ素の自分と向き合った姿を収めたフォトブックと、自身の感性で様々な自分を表現し、ファンに向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックで構成されており、“今”の永野の姿を閉じ込めた作品になっている。撮影は、フォトブックを伊藤彰紀、スタイルブックを熊木優が担当した。

今回発表された店舗別特典は、楽天ブックス、MAILIVIS、発売記念イベント対象店の3種。楽天ブックス特典は、フィリピンでの撮影中に捉えたまっすぐな眼差しが印象的な一枚。MAILIVIS特典では、ラーメンを頬張るあどけない表情を切り取ったカットが用意される。発売記念イベント対象店の特典は、本人お気に入りの私服に身を包んだ自然体のカットとなっている。

また、本作の発売を記念して、トークイベントとリアル書店でのパネル展開催も予定されている。フォトブック、スタイルブックそれぞれの収録カットの中から厳選されたビジュアルが開催店舗で公開されるほか、パネル展開催店舗で購入した人にはオリジナルフォトカードがプレゼントされる。日程や場所などの詳細は後日発表。

（文=リアルサウンド ブック編集部）