頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）が、27日放送のNHK「編成王川島」（月曜後11・00）に出演。ラーメンに対する持論を熱弁した。

同番組で「ラーメンのトッピング、いらなくないですか？素ラーメンがいい」と切り出したふくらPは、煮卵が乗ったラーメンについて「麺を食べる時間と卵を食べる時間が交互に来てるだけで、何も（相乗効果を）生んでない」と告白。MCの「麒麟」川島明が「ピン芸人が組んでるだけで、漫談と漫談をしてる」とお笑いに例えると、ふくらPは「ホントにそう」とうなずきながら「別皿で出してもまったく一緒。なぜかみんな入れてるんですけど、思考停止してる」と指摘した。

タレントのホラン千秋が「煮卵があったら、あの絵面だけでワクワクする」と、その魅力に触れると、ふくらPは「それは煮卵“が”おいしい。一緒に食べる意味が全然ない」とバッサリ。麺と絡めながら食べたとしても「口の中でマリアージュが起きてない。合ってない」と切り捨てた。

そのため「何をもって“相乗効果”って言ってる？」との声が。ふくらPは「例えば“チャーシューがめっちゃおいしい”で有名なラーメン店」と例に挙げ、そのおいしさは認めるものの「それはでも、チャーシュー（単品）でいい」と解説した。

そこで川島が「天ぷらうどん」のおいしさを説くと、ふくらPは「これはマリアージュ認定」と、こちらは受け入れたが、「チャーシューもスープの中に入って、うま味が出る」との意見には、「そういうスープを作っておけばいいだけ」とサラリ。川島は「ラーメンに厳しい」とツッコんだ。

その後、焼きそばやカレーの具材に対する持論が展開される中、川島は「めっちゃ良いことを言ったかも」と、ふくらPの説に納得した様子。「うどんやったら、かけうどんのボタンはあるけど、ラーメンはない。あれ確かに、あってもいい」と共感すると、ふくらPは「“私はメンマいらないわ”っていう人もいると思う」と語っていた。