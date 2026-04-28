Prime Videoで5月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：『宝島』『遠い山なみの光』『ちはやふる』 “多作イヤー”が示す広瀬すずのキャリアの新局面

国内映画では、第160回直木賞を受賞した真藤順丈による小説を大友啓史監督が実写化し、日本アカデミー賞作品賞など8部門で優秀賞を獲得した『宝島』が独占配信される。国内ドラマでは、京本大我演じる吸血鬼作家と桜田ひより演じる新米編集者のコンビが難事件に挑む『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が独占配信されるほか、高橋一生主演の『岸辺露伴は動かない』シリーズ初のスピンオフ作品『泉京香は黙らない』（NHK総合）、中島健人主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）などがラインナップされている。

海外コンテンツでは、ニコラス・ケイジが年老いた私立探偵を演じるマーベル原作の実写ドラマ、Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン1や、世界的大ヒットスパイアクションの続編、Prime Original『シタデル』シーズン2が独占配信。映画では、クリストフ・ガンズ監督が人気ゲームを再映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』や、ボブ・オデンカーク主演のアクション続編『Mr.ノーバディ2』が見放題最速配信される。

バラエティーでは、平松里菜が4代目バチェロレッテに就任した『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4、二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める心理サバイバルゲームの第2弾『シークレットNGハウス Season2』など、話題の独占配信コンテンツが揃う。

映画（日本）5月1日（金）・『海街diary』・『海よりもまだ深く』・『三度目の殺人』・『そして父になる』・『宝島』※独占配信・『万引き家族』

5月8日（金）・『恋を知らない僕たちは』・『うちの弟どもがすみません』

5月14日（木）・『奇跡』

映画（海外）5月1日（金）・『デッドコースター』・『動物界』・『特捜部Q 吊された少女』・『ファイナル・デスティネーション』・『ファイナル・デッドコースター』・『ファイナル・デッドブリッジ』・『ファイナル・デッドサーキット』・『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』

5月8日（金）・Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル～恋せずにいられない～』※7:00から独占配信

5月9日（土）・『FPU～若き勇者たち～』

5月15日（金）・『MEG ザ・モンスター』・『リターン・トゥ・サイレントヒル』※独占配信

5月28日（木）

・『Mr.ノーバディ2』※見放題最速配信

映画（韓国）5月1日（金）・『対外秘』・『ベイビー・ブローカー』

アニメ映画（日本）5月1日（金）・『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』・『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』・『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』

5月8日（金）・『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』・『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』

5月15日（金）・『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－維新志士への鎮魂歌』

テレビドラマ（日本）5月1日（金）・『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』・『アポロの歌』・『家売るオンナ』・『家売るオンナの逆襲』・『過保護な若旦那様の甘やかし婚』・『高良くんと天城くん』・『4月の東京は…』・『体感予報』・『ふったらどしゃぶり』・『凛子さんはシてみたい』

5月4日（月・祝）・『憧れの作家は人間じゃありませんでした』※独占配信

5月6日（水・祝）・ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』

5月8日（金）・『低体温男子になつかれました。』

5月12日（火）・『泉京香は黙らない』

テレビドラマ（海外）5月1日（金）・『愛の香り～I Feel You Linger In The Air～』・『Only Friends』・『カムバックマドンナ～私は伝説だ』・『恋にめばえて』

5月6日（水・祝）・Prime Original『シタデル』シーズン2 ※16:00から独占配信・『秘録恋菓～逃亡皇子の甘い約束～』

5月13日（水）・Prime Original『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回 ※16:00から独占配信・『シンデレラ・ロマンス』

5月20日（水）・『冰雨火（ひょううか）～BEING A HERO～』

5月27日（水）・『青雲伝 ～惹かれ合う二人、許されぬ愛～』・Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン1 ※16:00から独占配信

テレビアニメ（日本）5月1日（金）・『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』※3日先行配信・『HUNTER×HUNTER』・『魔法科高校の劣等生』シリーズ

5月2日（土）・『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期）』

5月8日（金）・『鋼の錬金術師』シリーズ

5月15日（金）・『るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－』シリーズ

バラエティー（日本）5月1日（金）・『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ※20:00から独占配信

5月15日（金）・『相席食堂 S10』

5月22日（金）・『シークレットNGハウス Season2』※独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）