この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】〇〇期の企業は大儲けする！さらにお金を増やしたいならこれをしろ！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【経営者必見】〇〇期の企業は大儲けする！さらにお金を増やしたいならこれをしろ！」と題した動画を公開した。動画では、企業や事業が辿る4つのステージ「企業のライフサイクル」をテーマに、各段階で取るべき財務戦略と経営戦略の全体像を解説している。



市ノ澤氏はまず、企業のライフサイクルを「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4つのステージに分類する。事業の現状を的確に把握し、ステージに応じた戦略を打つことが不可欠だと語り、これを理解していないと「間違ったタイミングでお金をたくさん使ったりして、最悪な結末を迎えることになる」と警鐘を鳴らした。



動画内で市ノ澤氏は、各ステージの具体的な財務および経営戦略を順を追って説明する。新規創業や立ち上げ段階である「導入期」は、認知を拡大して顧客を獲得するため、マーケティングに投資するフェーズである。続く「成長期」では、市場シェアをさらに広げながら、現場の従業員が自ら判断して業務を回せる「仕組み」を整えることが求められる。



さらに、これ以上の成長が見込めなくなる「成熟期」について、コスト削減が進み「一番お金が残る状態」であると分析する。多くの経営者がここで利益を散財しがちだと指摘した上で、回収した資金は将来の利益のために「新事業に入れる」べきだと強調した。最後の「衰退期」においては、赤字を避けるために撤退の準備を進め、残ったリソースを成長する分野へシフトさせる必要があると説いた。



市ノ澤氏は、企業が未来永劫にわたって生き残り続けるためには、自社の現状を年計グラフなどで客観的に把握し、「どのタイミングでお金をガンガン使うべきなのか」を適切に見極めることが重要であると結論付けた。事業の波に合わせた柔軟な戦略の転換が、会社に残る利益とキャッシュの最大化に繋がると総括している。