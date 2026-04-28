【レポート】かわいすぎ注意！NiziU公式キャラ“NIZOO”の世界に没入できる『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』体験記

写真：『NIZOO GARDEN～Weniと不思議なこんぺいとう～』施設の様子

NiziUの公式キャラクター・NIZOO（ニズー）のキュートな世界観を満喫できる、体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』が東京ドームシティ・Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）にて期間限定オープン。NIZOO、そしてWithU（※NiziUのファンネーム）を象徴する新キャラクター・Weni（ウェニー）とともに遊べる、新感覚の体験型エンターテインメントである。

■NIZOOの世界へダイブ！NiziUとWeniと一緒に遊ぶ体験型エンターテインメント

受付では、専用デバイス付きのランタン型になっているケースを渡されるのだが、そのなかにはNIZOOとWeni のぬいぐるみがちょこんと座っており（※ぬいぐるみの種類はランダム）、手にした瞬間からワクワクが止まらない！（購入済みの「NIZOOぬいぐるみ MINI」でも参加可能。詳細は公式サイトを参照）

これから“こんぺいとう”をたくさん集めるべく、一緒に探検の旅へと出かけるわけだ。いざ！ NIZOO GARDENへ。

“相棒”とともに、仲良く会場へと入っていくと、どんな性格なのかひと目でわかる、NIZOOたちの紹介エリアに到着。ここでは会場限定で楽しむことのできるオープニング映像が公開された。映像に連動して床が振動することで、より世界観に没入し、これから始まる探検へと気分が高まっていく。

オープニング映像を観た後は、お待ちかねの“Garden Area”へ。

一歩足を踏み入れると、目の前にはNIZOOのキュートな世界観が踏襲された“お庭”が出現。丸みを帯びたかわいらしい花が咲き誇る花壇、上空に輝く“こんぺいとう”や「みんなでティーパーティーをしたのかな？」と想像が膨らむデコレーションなど、観ているだけでも心ときめく世界が広がっている。

■メロディを正しく鳴らそう！Melody Puzzle

世界観を楽しむうえで欠かせないのが、多彩なアトラクションだろう。

まずは「Melody Puzzle」に挑戦。音のピースを正しく並べて、メロディを正しく鳴らそうという内容だ。

最初に、お題となるNiziUの楽曲を聴き、その後に自身が担当する数字のマス（ひとつの数字につき、4マス）から正しいと思うマスへと音のピースを動かしていくのだが…これがなかなかに難しい。正しいマスに音のピースがないと、NiziUの楽曲が不安定なメロディになってしまうので、自分のパートでタイミングよくピースを動かしながら音程を探るのが肝となる。

さらに、参加人数が多いほどピースを正しく移動させるのは難しく、没頭するほどに自然とチームワークが芽生えていったのも「Melody Puzzle」の特徴だ。

■しゃぼん玉を踏むと良い香りの“こんぺいとう”を発見できる！Sweet Hunt

続いて挑戦したのは、影踏みの要領で楽しむ「Sweet Hunt」だ。こんぺいとうの入ったしゃぼん玉が続々と湧き出てくるので、それを足で踏み、しゃぼん玉を割ってこんぺいとうをゲットするという内容である。

しゃぼん玉を踏んで弾けさせると──。どこからともなく、ふわりと良い香りが漂ってくる。これは、キャラクターの色のこんぺいとうをゲットすると、それぞれの香りが漂うという仕掛けが施されているからだ。甘いものから爽やかなフレーバーまで、思わず深呼吸したくなる穏やかな香りに包まれる。

さらに、そのエリア一帯をかき混ぜるようにぐるぐる走ったり大きめに動くと、良い香りがいっそう強まるので、気づけば汗ばむほど夢中に！

■NIZOOになりきって一緒にダンシング！Dance With U

“NIZOOになって、音楽にノって動き回ろう！”がコンセプトの「Dance With U」では、スクリーンに映るキャラクターと自分の動きがリアルタイムで連動するので、スクリーンに表示された指定ポージングをとっていく。ダンスに苦手意識のある方でも、一つひとつのポージングをとっていけばいいので、気軽な気持ちにぜひチャレンジしてほしい。

また、ダンスが大好きな人や得意な人は、フリータイムもあるので、ぜひ思い思いのダンスで楽しんでみてほしい。なお、ロングスカートなど関節が隠れてしまう服装はセンサー類が反応しない場合があるとのことなので、当日のファッションの参考にしてほしい。

■会場には“NIZOO”が隠れているかも（!?）フリーエリアも充実

体を動かすゲームの他にも、蜂に刺されないようにこんぺいとうをゲットしながらゴールへと進むタッチパネルゲームも！

場内の各映像のナレーションや各体験のガイドボイスはNiziUが担当。メンバーの声を聞きながら楽しめるほか、会場のいたるところにはかわいらしい装飾が施されているのでこちらもチェックしてほしい。よく見てみると…様々な場所にNIZOOが隠れているかも（!?）

会場内には、フォトスポットやチケット不要で入場できるフリーエリアもあるので、気軽に何度でも来場できるのもうれしいポイントだ。何が出るのかドキドキワクワクな運試し「NIZOO Fortune」（有料）や今日の記念に撮りたい「Memory Snap」（有料）も特筆すべき点だろう。

細部にまで仕掛けやこだわりが詰まった『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』。床の振動にはじまり、風がふいたり香りが漂ってきたりする演出によって様々な感覚が刺激され、NIZOOとWeniとの思い出がより記憶に残る、新しいエンターテインメント体験。子どもから大人まで誰もが楽しめる、NIZOOならではの温かい空間をぜひ体験してみてほしい。

■NiziU「もっとキラキラ輝く場所になったら嬉しいです」

■イベント情報

『NIZOO GARDEN～Weniと不思議なこんぺいとう～』

開催期間：4/28（火）～7/03（金）

会場：東京・Gallery AaMo | 東京ドームシティ

※チケットは日時指定事前予約制

※一部有料のコンテンツあり

※会場の混雑状況により、入場を制限する場合あり