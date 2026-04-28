飾って愛でたい♡【マクドナルド】オトナも夢中になるかわいさっ！「ハッピーセット」

【マクドナルド】のハッピーセット®から、サンリオキャラクターズのおもちゃがお目見え！ 子どもも大人も欲しくなりそうな可愛いアイテムが、期間限定でゲットできます。今回はすでに終了した第1弾に引き続き、全種類が揃う5月8日からの第3弾で再登場するおもちゃをご紹介します。

貼って楽しめる！「ハローキティ きせかえフィギュア」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「思わず大人もときめいた」と語るこちら。フリルをあしらったお洋服を着た、ハローキティのフィギュアです。付属されているシールで着替えを楽しめて、サングラス姿や、ブルーを基調としたマック店員の姿もキュート。小さなサイズ感なので、空きスペースに飾るのはもちろん、お出かけに連れて行くのも良さそうです。

ちょこんと感が可愛い！「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」

リラックスしたような姿がキュートな、ポムポムプリンのフィギュア。レポーターHaruさんによれば「プリンのお尻をフリフリさせることができる」そうで「飾って愛でたくなる可愛さ」とコメント。小さな手足や尻尾がちょこんと出ている、立体感のあるつくりもたまりません。ぜひ集めて、コレクションに加えてみては？

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writer：S.Hoshino