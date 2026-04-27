クラブＷ杯で１３億円収入の浦和がなぜ５年ぶり赤字に？　田口社長「１試合でも引き分けていれば黒字」　

浦和は２７日、定時株主総会を開き、２０２５年度の事業収支を承認した。営業収入は前期比１０億９９００万円増の１１３億１０００万円となり、２０２３年度の１０３億８４００万円を上回って過去最高を大幅更新。一方で、クラブＷ杯出場を見据えた選手補強や海外遠征費の増加などで経費も膨らみ、当期純損失は１億円となった。最終赤字は新型コロナ禍の２０２０年度以来、５年ぶり。

クラブＷ杯は当初、出場するだけで５０億円以上のの収入があるなどさまざまな情報が飛び交ったが、実際の収入は約１３億円に。１次リーグでは勝利すれば約３億、引き分けでも１・５億円の賞金につながったが、勝ち点１も挙げることはできず１次リーグで敗退。田口誠代表取締役社長は「クラブＷ杯が開催されるとき、出場給がいくらになるのか、というところは色々な情報があった。ＦＩＦＡが流したわけではないが、かなり確実な筋からの情報では８０億とか、５０億とか、かなり高い数字があった。最後、放映権の関係でうまくいっていないということで、そんなに高くはないだろうと、大きくは見積もっていなかったのですが、結果的にはそれより低い１３億ぐらいになった」と、収入が予想よりも下回ったことを明かした。

一方でクラブＷ杯に向けて柏より獲得したＭＦマテウス・サビオなど大型補強を敢行し、さらに遠征費も予想より大幅な支出があったことなどで最終赤字に。さらに田口社長は「私としては一番悔しいのは、予選リーグで勝てば３億、引き分ければ１・５億、是が非でも勝ち点を上げてた勝った。是が非でも勝ち点を挙げたかった。１試合でも引き分けれていれば、黒字決算になった。我々もクラブＷ杯は初めて。事前にスカウティングもしたが、相手を強く見積もりすぎた。浦和の本来の良さがでなかったのは、悔やまれる」と話した。